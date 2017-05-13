Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Грузооборот авиаперевозок ГК «Деловые Линии» за первые 5 месяцев 2017 года вырос больше, чем наполовину, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество заказов возросло на 61%, несмотря на ежегодную низкую деловую активность в начале года.
Как считают специалисты «Деловых Линий», высоких показателей удалось достичь благодаря расширению географии срочной перевозки — только с января по май 2017 года было открыто более 1853 новых авианаправлений. Сейчас прием груза на авиаперевозку осуществляется почти во всех подразделениях компании.
Большинство клиентов, заинтересованных в услуге, из сегмента B2B. На большие расстояния чаще всего доставляется оборудование, медицинские товары, запчасти, косметика и одежда. Средний вес посылки не превышает 35 кг. Чаще всего срочную доставку заказывают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Екатеринбурга, Калининграда, Красноярска, Новосибирска, Симферополя, Сургута и Хабаровска.
Напомним, что на данный момент общее количество направлений авиаперевозки «Деловых Линий» составляет более 5570. Авиаперевозку груза компания осуществляет регулярными и грузовыми рейсами через авиакомпании-партнеров. В планах логистического оператора и дальше расширять географию услуги, что позволит клиентам воспользоваться срочной перевозкой по всем направлениям.