От винта: «Деловые Линии» увеличили грузооборот авиатранспортом на 65%

18 июня 2017 г.

Грузооборот авиаперевозок ГК «Деловые Линии» за первые 5 месяцев 2017 года вырос больше, чем наполовину, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество заказов возросло на 61%, несмотря на ежегодную низкую деловую активность в начале года.

Как считают специалисты «Деловых Линий», высоких показателей удалось достичь благодаря расширению географии срочной перевозки — только с января по май 2017 года было открыто более 1853 новых авианаправлений. Сейчас прием груза на авиаперевозку осуществляется почти во всех подразделениях компании.

Большинство клиентов, заинтересованных в услуге, из сегмента B2B. На большие расстояния чаще всего доставляется оборудование, медицинские товары, запчасти, косметика и одежда. Средний вес посылки не превышает 35 кг. Чаще всего срочную доставку заказывают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Екатеринбурга, Калининграда, Красноярска, Новосибирска, Симферополя, Сургута и Хабаровска.

Напомним, что на данный момент общее количество направлений авиаперевозки «Деловых Линий» составляет более 5570. Авиаперевозку груза компания осуществляет регулярными и грузовыми рейсами через авиакомпании-партнеров. В планах логистического оператора и дальше расширять географию услуги, что позволит клиентам воспользоваться срочной перевозкой по всем направлениям.