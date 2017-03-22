29-го марта в редакционный совет журнала «Логистика» вошел Владимир Иванович Апатцев.
Транспорт ‒ двигатель любой экономики. От его состояния зависит ускорение или замедление развития страны, он может стать драйвером или тормозом экономики и влияет на жизнедеятельность любого региона. Для России, территории которой разнесены по 9 часовым поясам, он имеет особое значение. Многие проблемы страны связаны с неравномерной развитостью транспортной инфраструктуры, в последние годы к ним добавилось отставание в применении современных транспортных технологий. Все эти вопросы освещены в третьем номере журнала.
21 марта журнал «ЛОГИСТИКА» принял участие VIII ежегодной конференции «Барьеры и точки роста для транспортной отрасли России» деловой газеты «Ведомости».
В I кв. 2017 года в Москве не было введено ни одного торгового центра . Аналогичная ситуация наблюдалась в I кв. 2016 года, когда впервые за последние 10 лет квартал отметился нулевым показателем ввода.
Согласно отчету, в I кв. 2017 года на московский рынок вышли 6 новых международных брендов, что сопоставимо со среднеквартальной динамикой выхода новых ритейлеров в прошлом году.