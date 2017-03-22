Отдел исследований рынка CBRE озвучил цифры по рынку торговой недвижимости Москвы в I квартале 2017 года

31 марта 2017 г.

В I кв. 2017 года в Москве не было введено ни одного торгового центра . Аналогичная ситуация наблюдалась в I кв. 2016 года, когда впервые за последние 10 лет квартал отметился нулевым показателем ввода.

Согласно отчету, в I кв. 2017 года на московский рынок вышли 6 новых международных брендов, что сопоставимо со среднеквартальной динамикой выхода новых ритейлеров в прошлом году.