Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
От лица "Агентства Маркет Гайд" и редакции журнала "ЛОГИСТИКА" и "Промышленная окраска" поздравляем Вас с Новым 2017 годом и Рождеством!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех Ваших начинаниях. Пусть Новый год принесет Вам удачу в реализации планов, счастье и радость в Ваши семьи.
Мы высоко ценим наше сотрудничество и надеемся на его успешное продолжение в 2017 году!
В №12 журнала «ЛОГИСТИКА» за 2016 год опубликована «Методика оценки туристских потоков на территорию города Москвы». Авторами разработки являются Юлия Кислова, кандидат экономических наук, директор ООО «Агентство Маркет Гайд» и Анна Казунина, руководитель проектов ООО «Агентство Маркет Гайд. Методика предполагает новый подход к расчету суммарного туристского потока на территорию города Москвы и дает возможность применять ее при расчетах данных транспортной статистики и статистики туристских размещений.
Во II полугодии 2016 года в региональных городах (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) были введены 13 торговых центров общей арендопригодной площадью 596 тыс. кв. м.
Согласно отчету, всего в 2016 году в регионах было введено 862 тыс. кв. м арендопригодной площади, что на 28% меньше показателя 2015 года.
Михаил Рогожин, управляющий директор отдела торговых помещений CBRE в регионах России, комментирует:
«По мере роста насыщения крупнейших городов России торговыми площадями, возможностей для развития новых проектов в этих городах становится все меньше. Вот почему в ближайшей перспективе девелоперы все активнее станут развивать проекты в городах с невысокой численностью населения и низкой обеспеченностью торговыми площадями».