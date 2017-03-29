Приглашаем вас посетить наш стенд В-441 на выставке TransRussia/TransLogistica 2017, которая состоится с 18 по 20 апреля 2017 года в Москве в МВК «Крокус Экспо».
29-го марта в редакционный совет журнала «Логистика» вошел Владимир Иванович Апатцев.
Транспорт ‒ двигатель любой экономики. От его состояния зависит ускорение или замедление развития страны, он может стать драйвером или тормозом экономики и влияет на жизнедеятельность любого региона. Для России, территории которой разнесены по 9 часовым поясам, он имеет особое значение. Многие проблемы страны связаны с неравномерной развитостью транспортной инфраструктуры, в последние годы к ним добавилось отставание в применении современных транспортных технологий. Все эти вопросы освещены в третьем номере журнала.
Ставки аренды в ответ на оживление рынка показали в I квартале положительную динамику и выросли на 6% – средневзвешенное значение приблизилось к уровню середины прошлого года и составило 3 500 руб. за кв. м в год.
Согласно отчету, объём нового строительства ожидается на уровне 600 тыс. кв. м, около 30% которого будет построено под конкретного клиента. Общая площадь сделок может достичь отметки в 1 млн кв. м и, возможно, её превысит.