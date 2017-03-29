Отдел исследований рынка CBRE озвучил результаты исследования рынка складской недвижимости Московской области в I кв. 2017 года

12 апреля 2017 г.

Ставки аренды в ответ на оживление рынка показали в I квартале положительную динамику и выросли на 6% – средневзвешенное значение приблизилось к уровню середины прошлого года и составило 3 500 руб. за кв. м в год.

Согласно отчету, объём нового строительства ожидается на уровне 600 тыс. кв. м, около 30% которого будет построено под конкретного клиента. Общая площадь сделок может достичь отметки в 1 млн кв. м и, возможно, её превысит.