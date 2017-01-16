Отдел исследований рынка CBRE озвучил результаты исследования рынка торговой недвижимости Москвы в 2016 году

1 февраля 2017 г.

В течение 2016 года в Москве были введены девять торговых центров арендопригодной площадью 473 тыс. кв. м. За IV квартал были открыты три торговых центра: вторая фаза Fashion House Outlet, ТЦ «Новомосковский», а также состоялось техническое открытие ТРЦ «Бутово Молл», где был открыт якорный оператор «Лента» площадью 13,5 тыс. кв. м.

Согласно отчету, совокупный объем арендопригодных площадей новых объектов, открытых в IV кв. 2016 года, составил 111 тыс. кв. м.

Оксана Копылова, заместитель директора отдела исследований рынка CBRE: «Рынок торговой недвижимости Москвы в 2016 году продемонстрировал стабильность своего состояния. С одной стороны, объем ввода новых ТЦ вплотную приблизил обеспеченность качественным ритейлом в Москве к граничной отметке в 500 кв. м на 1000 человек. С другой стороны, данный высокий уровень насыщенности ритейлом не стал препятствием для снижения вакансии после ее всплеска от открытия новых торговых центров: в течение года уровень поднялся с 9,3 до 11,4%, но по результату года вакансия снова снизилась до отметки в 10,2%. Поскольку объем ввода новых ТЦ в этом году станет в 2,5 раза ниже уровня 2016, мы прогнозируем дальнейшее снижение вакансии до 8,7%».