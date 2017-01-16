С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
В течение 2016 года в Москве были введены девять торговых центров арендопригодной площадью 473 тыс. кв. м. За IV квартал были открыты три торговых центра: вторая фаза Fashion House Outlet, ТЦ «Новомосковский», а также состоялось техническое открытие ТРЦ «Бутово Молл», где был открыт якорный оператор «Лента» площадью 13,5 тыс. кв. м.
Согласно отчету, совокупный объем арендопригодных площадей новых объектов, открытых в IV кв. 2016 года, составил 111 тыс. кв. м.
Оксана Копылова, заместитель директора отдела исследований рынка CBRE: «Рынок торговой недвижимости Москвы в 2016 году продемонстрировал стабильность своего состояния. С одной стороны, объем ввода новых ТЦ вплотную приблизил обеспеченность качественным ритейлом в Москве к граничной отметке в 500 кв. м на 1000 человек. С другой стороны, данный высокий уровень насыщенности ритейлом не стал препятствием для снижения вакансии после ее всплеска от открытия новых торговых центров: в течение года уровень поднялся с 9,3 до 11,4%, но по результату года вакансия снова снизилась до отметки в 10,2%. Поскольку объем ввода новых ТЦ в этом году станет в 2,5 раза ниже уровня 2016, мы прогнозируем дальнейшее снижение вакансии до 8,7%».