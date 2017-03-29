Приглашаем вас посетить наш стенд В-441 на выставке TransRussia/TransLogistica 2017, которая состоится с 18 по 20 апреля 2017 года в Москве в МВК «Крокус Экспо».
29-го марта в редакционный совет журнала «Логистика» вошел Владимир Иванович Апатцев.
Транспорт ‒ двигатель любой экономики. От его состояния зависит ускорение или замедление развития страны, он может стать драйвером или тормозом экономики и влияет на жизнедеятельность любого региона. Для России, территории которой разнесены по 9 часовым поясам, он имеет особое значение. Многие проблемы страны связаны с неравномерной развитостью транспортной инфраструктуры, в последние годы к ним добавилось отставание в применении современных транспортных технологий. Все эти вопросы освещены в третьем номере журнала.
29 – 30 июня 2017 года в Алуште (отель Riviera Sunrise Resort & Spa) состоится Четвёртый Крымский транспортный форум. Более 300 делегатов ежегодно приезжают в Крым на транспортный форум – за новыми деловыми контактами и чтобы обсудить новые возможности для развития транспортно-логистического бизнеса на полуострове.
Три года со дня включения Крыма в состав России – не только знаменательная дата, но и повод подвести итоги прошедших лет и скорректировать планы на будущее. Касается это всех вопросов реинтеграции Крыма в российскую систему, включая транспорт и логистику.
Крымский транспортный форум рассмотрит различные аспекты ведения транспортно-логистического бизнеса в Крыму, а также все важнейшие реализующиеся на полуострове проекты, оценит их нынешнее состояние и перспективы работы в рамках единого российского транспортного пространства.
Ежегодно в Крымском транспортном форуме принимают участие руководители федеральных и региональных государственных и коммерческих структур, стивидорных, автомобильных и железнодорожных компаний, грузовладельцы и перевозчики, инвесторы и предприниматели.
Приглашаем Вас принять участие в работе Четвёртого Крымского транспортного форума.
Будем рады видеть Вас на этой встрече руководителей и владельцев для обсуждения процесса интеграции Крымского полуострова в транспортную систему Российской Федерации и поиска ответов касательно будущего транспортно-логистического бизнеса региона!
Зарегистрироваться на Крымский транспортный форум можно в разделе «Регистрация» на сайте мероприятия, ответом на это письмо или через сотрудников Оргкомитета по телефонам:
До встречи на Крымском транспортном форуме!