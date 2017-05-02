Открытие новых станций метро не повлияло на цены в новостройках

12 мая 2017 г.

Специалисты Аналитического и консалтингового центра инвестиционно-риэлторской компании Est-a-Tet проанализировали зависимость цен на квартиры в новостройках, расположенных в районах, где недавно открылись станций метро и выяснили, улучшился ли класс новых и запланированных проектов, а также увеличилась ли стоимость квартир в них.

В сентябре 2016 года в столице были открыты две станции метро на территории Бутырского района («Бутырская» и «Фонвизинская»), Тимирязевского («Петровско-Разумовская»), до этого в начале 2016 года открылись две станции на территории Новой Москвы («Румянцево» и «Саларьево»).

Наиболее высокая цена отмечена в Тимирязевском районе, где на первичном рынке реализуются в настоящий момент два проекта – «Дыхание» и «Тимирязев Парк». Средневзвешенная цена на первичном рынке здесь за год увеличилась на 3,9% и составила 284,1 тыс. руб./кв. м. До открытия новой станции на территории района уже была действующая станция метро – «Тимирязевская». Рост средневзвешенной цены в районе поэтому больше связан с увеличением стадии строительной готовности проектов, но не с открытием новой станции метро.

Средневзвешенная цена на первичном рынке Бутырского района за год увеличилась на 17,6% и составила 184,8 тыс. руб./кв. м, что также связано с ростом готовности проекта комфорт-класса, реализуемого на территории района – МФК «Савеловский Сити». Здесь давно функционируют станции «Савеловская» и «Дмитровская», поэтому появление еще одной станции значительно не повлияло на транспортную доступность комплекса, но увеличило вариативность маршрутов.

Первыми станциями метрополитена на территории НАО стали открытые в 2016 году «Румянцево» и «Саларьево». Примечательно, что на момент открытия станций улучшение транспортной доступности относилось в основном к деловым кластерам в районе деревни Румянцево. Сегодня в пешей доступности к метро «Саларьево» реализуются крупные проекты ЖК «Позитив» и ЖК «Саларьево Парк». При этом существующие проекты вышли в продажу уже после открытия станций метро. Сейчас уровень средневзвешенной цены в ЖК «Позитив» составляет 108,2 тыс. руб./кв. м, в ЖК «Саларьево Парк» - 108,1 тыс. руб./кв. м.

С начала 2017 года открыты уже три станции Калининско-Солнцевской линии метрополитена: «Минская» на территории района Фили-Давыдково, а также «Ломоносовский проспект» и «Раменки» на территории одноименного района.

При этом в районе Фили-Давыдково на первичном рынке реализуется один проект – ЖК «Квартал Триумфальный», который относится к бизнес-классу. Цены в проекте находятся на уровне 200,9 тыс. руб./кв. м и показывают планомерный рост в зависимости от увеличения стадии строительной готовности.

В районе Раменки на реализации представлены проекты сегментов бизнес и премиум: ЖК «Воробьев дом», ЖК «Мосфильмовский», ЖК «Лобачевский», ЖК «Снегири Эко», ЖК «Долина Сетунь» и «Штаб-квартира на Мосфильмовской». Локация Кутузовского проспекта и МГУ им. Ломоносова всегда была престижной, поэтому проекты в этом районе относятся к высоким классам недвижимости. Средняя цена здесь составляет 400,2 тыс. рублей за кв. м.

«Открытие новых станций метро существенно влияет на цены в новостройках лишь в тех районах, в которых нет удобной альтернативы этому виду общественного транспорта. При этом явная зависимость цены будет наблюдаться в проектах массовых сегментов – эконом и комфорт, покупатели которых выбирают для передвижения именно московское метро», – комментирует Юлия Сапор, руководитель Аналитического и консалтингового центра Est-a-Tet.