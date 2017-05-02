Открыто представительство компании «Модуль» в Северо-Кавказском федеральном округе

12 мая 2017 г.

Транспортно-экспедиторская компания Модуль открыла представительство в столице Чеченской Республики городе Грозный. Это позволит обеспечить Северо-Кавказский федеральный округ современным, высокотехнологичным и надежным сервисом перевозки, хранения и экспедирования грузов.

Первый груз в Чеченскую Республику в рамках открытия официального представительства компания «Модуль» доставила из города Тольятти в Аргун в первых числах мая. Для перевозки трансформаторов, произведенных ОАО «Тольяттинский Трансформатор», были использованы две железнодорожные платформы-транспортера грузоподъемностью 62 тонны, ЗИП для основного оборудования были доставлены тремя универсальными ж/д платформами. Собственным автотранспортом компания «Модуль» доставила 78 бочек трансформаторного масла. Данное оборудование предназначено для подстанции «Курчалой», которая создается в рамках строительства стратегически важной для Чеченской Республики Грозненской ТЭС.

Строительство Грозненской ТЭС, несомненно, историческое событие для республики, и компания «Модуль» благодарит своих новых партнеров за оказанное доверие и возможность стать частью данного проекта.