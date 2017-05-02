Директор «Агентства Маркет Гайд» Юлия Кислова и руководитель проектов «Агентства Маркет Гайд» Анна Казунина примут участие в заседании Координационного совета по туризму при Министерстве культуры Российской Федерации, которое пройдет 13 мая 2017 года в Рязани. Участники совета обсудят вопросы доступности учреждений культуры в малых городах и на селе, новые модели их деятельности, подготовку кадров, создание многофункциональных культурных центров.
Перед вами новый выпуск Russian Logistics Journal – 2017, который призван познакомить зарубежную аудиторию с деятельностью русскоязычного журнала «Логистика», издающегося в Российской Федерации более 20 лет, а также с достижениями в российской логистике в 2016 г.
Транспортно-экспедиторская компания Модуль открыла представительство в столице Чеченской Республики городе Грозный. Это позволит обеспечить Северо-Кавказский федеральный округ современным, высокотехнологичным и надежным сервисом перевозки, хранения и экспедирования грузов.
Первый груз в Чеченскую Республику в рамках открытия официального представительства компания «Модуль» доставила из города Тольятти в Аргун в первых числах мая. Для перевозки трансформаторов, произведенных ОАО «Тольяттинский Трансформатор», были использованы две железнодорожные платформы-транспортера грузоподъемностью 62 тонны, ЗИП для основного оборудования были доставлены тремя универсальными ж/д платформами. Собственным автотранспортом компания «Модуль» доставила 78 бочек трансформаторного масла. Данное оборудование предназначено для подстанции «Курчалой», которая создается в рамках строительства стратегически важной для Чеченской Республики Грозненской ТЭС.
Строительство Грозненской ТЭС, несомненно, историческое событие для республики, и компания «Модуль» благодарит своих новых партнеров за оказанное доверие и возможность стать частью данного проекта.