Логистика, выступая индикатором всех экономических явлений, происходящих в стране, стремится к оптимизации издержек и повышению эффективности бизнес-процессов. Эта тенденция четко прослеживается в сегменте электронной коммерции, который наиболее активно развивается в настоящее время. По мнению компаний ‒ разработчиков логистических решений, сегодня профессиональное сообщество хочет обладать реальными работающими инструментами эффективного управления логистикой.
«Агентство Маркет Гайд» стало победителем открытого конкурса Департамента спорта и туризма г. Москвы
1 сентября 2017 г. Департамент спорта и туризма г. Москвы объявил об открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на оказание услуг по ежегодному мониторингу туристских и экскурсионных потоков, расходов туристов и экскурсантов на территории города Москвы, оценке туристского потребления.
Заявки на участие в тендере подали ООО «Агентство Маркет Гайд», ООО «Центр региональных социально-экономических исследований», ООО «И-ЭЙДЖ».
Вопросы развития логистических технологий в сферах транспорта, промышленности и бизнеса в последние годы приобрели стратегический характер. Развивается нормативная база в области стандартизации процессов и управления жизненным циклом сложных систем, много внимания уделяется вопросам непрерывности цепей поставок. Российские бизнесмены сегодня сталкиваются с трудностями по загрузке складов и логистических центров, перенаправляя потоки на внутренний рынок, именно поэтому устойчивость и безопасность работы транспортно-логистического комплекса РФ актуальна как никогда.
«Очаковская Логистическая Компания» («О.Л.К.») открывает новое направление доставки в распределительный центр (РЦ) X5 Retail Group в Московской области.
X5 Retail Group – одна из крупнейших компаний на российском рынке ритейла, управляющая магазинами «Пятерочка», «Перекресток», «Перекресток Экспресс», «Карусель».
Новый логистический комплекс «Москва-Север», ставший шестым РЦ для ритейлера в Московском регионе, предназначен для обслуживания магазинов торговой сети «Пятерочка» в Москве, а также Московской и Тверской областях. Распределительный центр способен разместить практически все категории товаров, каждая из его пяти зон поддерживает необходимую температуру для хранения продукции.
При доставке в X5 Retail Group, а также в другие федеральные и локальные торговые сети, доступен полный комплекс логистических услуг: забор от адреса грузоотправителя, погрузо-разгрузочные работы, паллетная доставка, доставка до адреса грузополучателя, оперативный возврат товаро-сопроводительных документов, ответственное хранение, комплектация заказов по заявке, маркировка, а также другие транспортные и складские услуги.
Доставка в распределительный центр «Москва-Север» возможна при отправлении грузов из Воронежа, Екатеринбурга, Краснодара, Москвы, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга.