Открываем доставку в распределительный центр Х5 Retail Group «Москва-Север»

1 ноября 2017 г.

«Очаковская Логистическая Компания» («О.Л.К.») открывает новое направление доставки в распределительный центр (РЦ) X5 Retail Group в Московской области.

X5 Retail Group – одна из крупнейших компаний на российском рынке ритейла, управляющая магазинами «Пятерочка», «Перекресток», «Перекресток Экспресс», «Карусель».

Новый логистический комплекс «Москва-Север», ставший шестым РЦ для ритейлера в Московском регионе, предназначен для обслуживания магазинов торговой сети «Пятерочка» в Москве, а также Московской и Тверской областях. Распределительный центр способен разместить практически все категории товаров, каждая из его пяти зон поддерживает необходимую температуру для хранения продукции.

При доставке в X5 Retail Group, а также в другие федеральные и локальные торговые сети, доступен полный комплекс логистических услуг: забор от адреса грузоотправителя, погрузо-разгрузочные работы, паллетная доставка, доставка до адреса грузополучателя, оперативный возврат товаро-сопроводительных документов, ответственное хранение, комплектация заказов по заявке, маркировка, а также другие транспортные и складские услуги.

Доставка в распределительный центр «Москва-Север» возможна при отправлении грузов из Воронежа, Екатеринбурга, Краснодара, Москвы, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга.