Ответственность Контейнерного терминала Санкт-Петербурга под защитой «АльфаСтрахование»

14 февраля 2017 г.

Москва

«АльфаСтрахование» защитила риск ответственности оператора транспортного терминала ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург».

Под защитой страховой компании жизнь, здоровье и имущество третьих лиц при хранении и транспортировке грузов через Большой порт Санкт-Петербурга.

ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» (входит в UCL Holding) – одна из ведущих стивидорных компаний Большого порта Санкт-Петербурга, специализирующаяся на обработке контейнерных грузов. По результатам 2016 г. терминал стал лидером среди контейнерных терминалов России, обработав 558 тыс. TEU.

Договор страхования включает страхование ответственности терминала за причинение вреда владельцу груза, загрязнение окружающей природной среды, а также покрывает риски клиента как пользователя постоянной зоны таможенного контроля.

Застрахованы риски «ответственности за обработку и хранение ценных грузов», «ответственности за ошибки и упущения», «ответственности за уплату таможенных платежей», «ответственности за предоставление рекомендаций», «ответственности за причинение вреда арендованному имуществу».

«Риски, связанные с деятельностью транспортного оператора в порту, могут принести компании ощутимые финансовые потери, - говорит Олег Соснин, руководитель дирекции по работе с транспортными операторами «АльфаСтрахование». – Страхование ответственности транспортных операторов является общепризнанной гарантией выполнения обязательств перед клиентом. Наша компания предоставит «Контейнерному терминалу Санкт-Петербург» индивидуальный подход и возможность оперативного возмещения возможных убытков».

Лимит ответственности «АльфаСтрахование» может достигать $10 млн (597,7 млн руб.) по отдельным рискам.