ПАО «КАМАЗ» и компания «Сименс АГ» подписали Соглашение о сотрудничестве

2 июня 2017 г.

Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме ПАО «КАМАЗ» и компания «Сименс АГ» подписали Соглашение о сотрудничестве и партнерстве. Свои подписи под документом поставили Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и Член Правления «Сименс АГ» Роланд Буш.

Партнеры намерены сотрудничать по ключевым направлениям деятельности компаний. Речь идет об использовании инновационных решений для автомобильной промышленности в соответствии с концепцией «цифрового производства» и технологии цифровой симуляции процессов производства грузовых автомобилей.

В рамках сотрудничества предполагается создание единой платформы «КАМАЗ» для мониторинга и оперативного управления (МОМ) различными объектами производства в режиме реального времени. На предприятиях предусмотрена модернизация существующего оборудования для возможности его использования в терминах «Цифровое производство» и «Умная фабрика». Будут разработаны стандарты промышленной автоматизации, которые позволят унифицировать системы автоматизации (стойки управления станками с роботехническими комплексами, промышленные контроллеры, датчики, контроллеры, частотные преобразователи и т.д.). Это обеспечит унификацию закупаемых систем промышленной автоматизации и создаст условия для экономии в долгосрочной перспективе. Также компании планируют совместную реализацию проекта «Реинжиниринг автопроизводства и создание перспективного семейства автомобилей «КАМАЗ».

Документ затрагивает и внедрение решений концепции «Индустрия 4.0». Это и создание цифровых двойников изделия и производства, и выработка корпоративного стандарта «КАМАЗ» в области дигитализации, и повышение энергоэффективности производства. Кроме этого, компании рассмотрят возможность реализации проектов в области создания электрических автомобилей (eTruck) и автобусов (eBus). «Сименс» обладает как технологиями разработки электромобилей, так и решениями, которые используются для создания необходимой инфраструктуры для гибридного транспорта. Сотрудничество в этой области позволит «КАМАзу» получить доступ к этим технологиям и знаниям, необходимыми при разработке гибридного транспорта.

«Переход «КАМАЗа» на новый модельный ряд, наши разработки перспективных семейств автомобилей, в том числе на газовом топливе, энергоэффективных транспортных средств для магистральных, городских и полноприводных перевозок, беспилотных автомобилей подразумевают внедрение не только современных станков и оборудования, но и дигитализацию производства. И в этом сложном процессе нам необходима помощь лидеров рынка цифровых технологий, одним из которых, безусловно, является Сименс АГ», - подчеркнул генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

«Тема дигитализации производства является одной из самых актуальных для современной экономики. И мы рады, что такое ведущее российское машиностроительное предприятие как «КАМАЗ» уделяет данному вопросу должное внимание. Подписанное сегодня соглашение станет началом большой совместной работы. Уверен, что внедряемые цифровые решения и технологии «Сименс» помогут нашему партнеру достичь ряда преимуществ: сократить сроки запуска новых автомобилей, снизить трудоемкость при серийном производстве и уменьшить себестоимость готовой продукции», - отметил Роланд Буш.