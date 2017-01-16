С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank проанализировали стоимость аренды помещений уличной торговли в непосредственной близости от железнодорожных вокзалов Москвы и выяснили, что самые высокие ставки аренды запрашивают собственники недвижимости рядом с Павелецким вокзалом (81,4 тыс. руб. за кв. м в год), Курским вокзалом (72,7 тыс. руб. за кв. м в год) и Белорусским вокзалом (60,2 тыс. руб. за кв. м в год). В исследовании рассматривались помещения, расположенные на первой линии привокзальных площадей или улиц.
Виктория Камлюк, директор направления стрит-ритейл, Knight Frank, отметила: «В основном, помещения у вокзалов арендуют операторы быстрого питания, мелкая розничная торговля товарами в дорогу, прессой, продуктами, подарками и сувенирами. Состав арендаторов привокзальной торговой зоны также зависит от расположения поблизости качественных торговых и деловых центров, которые формируют целевую аудиторию более высокого уровня. Поэтому здесь можно увидеть и премиальные торговые марки, и дорогие рестораны. Ставки аренды на торговые помещения у вокзалов довольно высокие за счет дефицита предложения и мелкой нарезки площадей. Примечательно, что уровень арендных ставок на привокзальных территориях сопоставим с такими торговыми коридорами как Маросейка и Новый Арбат».
Таблица 1. Рейтинг железнодорожных вокзалов Москвы по стоимости аренды помещений уличной торговли, 2017 г.
|
Вокзал
|
Ставка аренды, руб./м 2/год*
|
Павелецкий вокзал
|
81 400
|
Курский вокзал
|
72 700
|
Белорусский вокзал
|
60 200
|
Киевский вокзал
|
56 300
|
Площадь трех вокзалов
|
39 700
|
Савеловский вокзал
|
35 000
|
Рижский вокзал
|
27 600
* Средневзвешенная ставка аренды на помещения на первых этажах жилых и коммерческих зданий, расположенных в непосредственной близости от железнодорожного вокзала столицы.
Источник: Knight Frank Research, 2017