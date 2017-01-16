Павелецкий вокзал назван самым дорогим по стоимости аренды помещений уличной торговли

13 февраля 2017 г.

Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank проанализировали стоимость аренды помещений уличной торговли в непосредственной близости от железнодорожных вокзалов Москвы и выяснили, что самые высокие ставки аренды запрашивают собственники недвижимости рядом с Павелецким вокзалом (81,4 тыс. руб. за кв. м в год), Курским вокзалом (72,7 тыс. руб. за кв. м в год) и Белорусским вокзалом (60,2 тыс. руб. за кв. м в год). В исследовании рассматривались помещения, расположенные на первой линии привокзальных площадей или улиц.

Высокий уровень ставок аренды в помещениях, расположенных у Павелецкого вокзала, объясняется наличием качественного предложения стрит-ритейла на первых этажах в близлежащих зданиях и высоким пешеходным и транспортным трафиком. Состав арендаторов в данной локации формируется как обычной розницей, так и известными сетевыми, в том числе премиальными, операторами, которые занимают стилобаты бизнес-центров класса А Павелецкого делового района (БЦ «Вивальди Плаза», Павелецкая Tower, «Аквамарин», «Аврора» и др.).

Помещения уличной торговли, расположенные у Курского вокзала, вынуждены конкурировать с торговым центром «Атриум», который притягивает основной покупательский трафик. Первые этажи близлежащих домов заняты, в основном, банками, небольшими кафе, мелкой розницей.

Белорусский вокзал также привлекает торговых операторов активным пешеходным и транспортным трафиком. Разброс ставок аренды в этом районе очень большой за счет специфики распределения пешеходных потоков. Привокзальная площадь делит территорию на разные зоны: первая сформирована потоками, которые дают бизнес-центры А класса Белорусского делового района, вторая большей частью состоит из пассажиропотоков железной дороги. Так, например, аренда 1 кв. м торгового помещения в БЦ «Белая Площадь» может стоить 120 тыс. руб. На Б. Грузинской улице, где пешеходные потоки ощутимо меньше, а основные арендаторы – это операторы общепита и банки, ставки аренды начинаются от 60 тыс. руб. за кв. м.

Виктория Камлюк, директор направления стрит-ритейл, Knight Frank, отметила: «В основном, помещения у вокзалов арендуют операторы быстрого питания, мелкая розничная торговля товарами в дорогу, прессой, продуктами, подарками и сувенирами. Состав арендаторов привокзальной торговой зоны также зависит от расположения поблизости качественных торговых и деловых центров, которые формируют целевую аудиторию более высокого уровня. Поэтому здесь можно увидеть и премиальные торговые марки, и дорогие рестораны. Ставки аренды на торговые помещения у вокзалов довольно высокие за счет дефицита предложения и мелкой нарезки площадей. Примечательно, что уровень арендных ставок на привокзальных территориях сопоставим с такими торговыми коридорами как Маросейка и Новый Арбат».

Таблица 1. Рейтинг железнодорожных вокзалов Москвы по стоимости аренды помещений уличной торговли, 2017 г.

Вокзал Ставка аренды, руб./м 2/год* Павелецкий вокзал 81 400 Курский вокзал 72 700 Белорусский вокзал 60 200 Киевский вокзал 56 300 Площадь трех вокзалов 39 700 Савеловский вокзал 35 000 Рижский вокзал



27 600

* Средневзвешенная ставка аренды на помещения на первых этажах жилых и коммерческих зданий, расположенных в непосредственной близости от железнодорожного вокзала столицы.

Источник: Knight Frank Research, 2017