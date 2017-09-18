Павловский автобусный завод отмечает 85-летие

1 ноября 2017 г.

Павловский автобусный завод (ПАЗ) «Группы ГАЗ», входящей в состав одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», отмечает 85-летие со дня основания. За свою историю завод, лидер российского автобусного рынка, выпустил 750 тысяч единиц техники – это рекордный показатель по производству автобусов в стране, каждый четвертый автобус на дорогах России – марки ПАЗ.

Павловскому автобусному заводу «Группы ГАЗ» в этом году исполняется 85 лет. Сегодня ПАЗ – это лидер российского рынка, доля предприятия в сегменте автобусов малого и среднего класса составляет 80%. Завод выпускает свыше 100 модификаций автобусов малого и среднего классов различного назначения: для городских и пригородных перевозок, для образовательных и социальных учреждений и др. В модельный ряд ПАЗа входят флагманский автобус «Вектор NEXT», базовые модели ПАЗ-32053 и ПАЗ-4234, автобус малого класса ПАЗ-3237, автобус ПАЗ-3206 с колесной формулой 4x4, грузопассажирский ПАЗ-32053-20 и другие.

Решение о создании в городе Павлово производства, на котором впоследствии был организован выпуск автобусов ПАЗ, было принято в 1930 году. Изначально предприятие было создано для обеспечения Горьковского автозавода и других автомобильных предприятий шоферским инструментом и кузовной арматурой. В 1932 году было завершено строительство Завода автотранспортного инструмента и начался выпуск продукции. В 1952 году постановлением Правительства СССР завод был переориентирован на выпуск автобусов и переименован в Павловский автобусный завод: в августе 1952 года из заводских ворот вышли первые пять автобусов производственной модели ПАЗ-651, собранных на шасси ГАЗ.

В 2000 году ПАЗ вошел в промышленную группу «Базовый Элемент». За эти годы создано свыше 100 новых модификаций автобусов. Автобусы ПАЗ неоднократно удостаивались высоких наград в крупнейших отраслевых конкурсах в номинациях «Лучший городской автобус» и «Лучший автобус малого класса».

В 2009 году ПАЗ начал серийное производство нового семейства ПАЗ-3204. В 2011 году модельный ряд ПАЗ был адаптирован под экологический стандарт «Евро-4». В 2013 году были изготовлены автобусы с двигателем на компримированном природном газе. В рамках проекта дивизиона «Автобусы» по созданию модельного ряда на основе модульной конструкции в 2011 году начато новое производство автобусов «Вектор». Серия автобусов объединяет в себе машины разной длины, классов и назначений. Модификации автобусов «Вектор» позволяют обеспечить оптимальное решение для пассажиропотоков различной интенсивности.

В 2016 году выпущена новая модель «Вектор NEXT», вошедшая во флагманскую линейку «Группы ГАЗ», а в 2017 году вышли новые модификации этой модели: полунизкопольная версия «Доступная среда» и междугородная комплектация, представленные на международном автосалоне COMTRANS/17. Машина отличается современным дизайном экстерьера и интерьера, соответствующим передовым тенденциям мирового автомобилестроения. В новой модели применяются современные отечественные материалы и комплектующие. Разработка выполнена на основе модульной конструкции, что позволяет в дальнейшем производить на ее базе автобусы разной размерности, сокращая время и ресурсы на создание и организацию производства всего модельного ряда.

Предприятие является активным участником федеральных программ обновления парков пассажирского транспорта, в том числе в рамках ключевых национальных проектов. Сегодня автобусы нового семейства «Вектор NEXT» участвуют в обновлении парков городов, в которых будет проходить Чемпионат мира по футболу 2018 года.

Андрей Васильев, управляющий директор Павловского автобусного завода «Группы ГАЗ»:

– ПАЗ – это символ отечественных автобусов в стране. 85-летняя история ПАЗа – это подтверждение его жизнеспособности и востребованности продукции, популярность которой, прежде всего, обусловлена нашим стремлением двигаться вперед в своем развитии и совершенствоваться по всем направлениям. Коллектив завода – это коллектив единомышленников, нацеленных на результат и способных преодолевать любые преграды на пути к поставленной цели. На ближайшую перспективу в наших планах – не только расширение модельного ряда новых автобусов для российского рынка, но и активное освоение экспортных рынков.