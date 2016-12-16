Перевезти маму в Израиль или альпака из Перу

26 декабря 2016 г.

Какие запросы приходится обрабатывать логистическим компаниям?

Новый год все ближе, а работы у логистических компаний меньше не становится.

Обычно самые курьезные заказы начинают поступать ближе к концу декабря. Компания AsstrA Associated Traffic AG сделала подборку наиболее запомнившихся необычных запросов на грузоперевозки.

Итак, самые «интересные» запросы, которые удалось вспомнить Евгении Сериковой, заместителю директора по продажам AsstrA Associated Traffic AG.

«Перевезти маму в Израиль». Именно так звучал запрос от женщины, которая обратилась в офис компании. После беседы специалиста по продажам выяснилось, что под «перевозкой мамы» она имела в виду доставку ее личных вещей из Москвы в Израиль.

Перевозка котенка из Берлина в Москву. Мужчина увидел на сайте компании AsstrA раздел «Перевозка живых животных», после чего обратился в офис с запросом на доставку котенка. Его хотели отправить в подарок ребенку на Новый год.

«Так как наша компания оказывает услуги по перевозке крупных партий скота, помочь в данном случае мы не смогли. Это был очень трогательный запрос, надеемся, что ребенок получил свой подарок», - говорит Евгения Серикова.

Альпака из Перу. Еще одним запоминающимся запросом стало обращение с просьбой перевезти 10 альпака из Перу авиатранспортом.

Перевозка морской воды в большом контейнере из Геленджика в Брест. Когда специалист по продажам начал уточнять почему груз так «упакован», выяснилось, что в воде находится дельфин. Узнали мы это случайно, а сам заказчик не посчитал это необычным.

Мешок семечек от зятя. Еще одним запоминающимся запросом стала просьба перевезти 10 кг. семечек от зятя с Украины. А сам груз, по мнению клиента, должен был ехать с водителем в кабине.