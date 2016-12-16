Итоговый, 12-й, номер журнала «ЛОГИСТИКА» мы решили посвятить развитию двух направлений, обращенных в будущее.
19 декабря к работе в журнале «ЛОГИСТИКА» приступает новый сотрудник. Ксения Михайлова будет трудиться на должности интернет-маркетолога.
Ксения Михайлова ‒ выпускник Московского государственного лингвистического университета, и обладает большим опытом работы в области интернет-маркетинга. Работала в таких компаниях, как ОАО «ИТКОР», НОУ «Институт Логистики и Маркетинга» и «ФТОнлайн», прекрасно владеет навыками создания, ведения рекламных кампаний на различных интернет-площадках и в соцсетях.
Нижний Новгород, 15 декабря 2016 года – «Группа ГАЗ», входящая в состав одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», и Volkswagen Group Rus отмечают пятилетие сотрудничества. С момента запуска производства в Нижнем Новгороде выпущено 170 тысяч автомобилей ŠKODA Yeti, Volkswagen Jetta и ŠKODA Octavia.
Какие запросы приходится обрабатывать логистическим компаниям?
Новый год все ближе, а работы у логистических компаний меньше не становится.
Обычно самые курьезные заказы начинают поступать ближе к концу декабря. Компания AsstrA Associated Traffic AG сделала подборку наиболее запомнившихся необычных запросов на грузоперевозки.
Итак, самые «интересные» запросы, которые удалось вспомнить Евгении Сериковой, заместителю директора по продажам AsstrA Associated Traffic AG.
«Перевезти маму в Израиль». Именно так звучал запрос от женщины, которая обратилась в офис компании. После беседы специалиста по продажам выяснилось, что под «перевозкой мамы» она имела в виду доставку ее личных вещей из Москвы в Израиль.
Перевозка котенка из Берлина в Москву. Мужчина увидел на сайте компании AsstrA раздел «Перевозка живых животных», после чего обратился в офис с запросом на доставку котенка. Его хотели отправить в подарок ребенку на Новый год.
«Так как наша компания оказывает услуги по перевозке крупных партий скота, помочь в данном случае мы не смогли. Это был очень трогательный запрос, надеемся, что ребенок получил свой подарок», - говорит Евгения Серикова.
Альпака из Перу. Еще одним запоминающимся запросом стало обращение с просьбой перевезти 10 альпака из Перу авиатранспортом.
Перевозка морской воды в большом контейнере из Геленджика в Брест. Когда специалист по продажам начал уточнять почему груз так «упакован», выяснилось, что в воде находится дельфин. Узнали мы это случайно, а сам заказчик не посчитал это необычным.
Мешок семечек от зятя. Еще одним запоминающимся запросом стала просьба перевезти 10 кг. семечек от зятя с Украины. А сам груз, по мнению клиента, должен был ехать с водителем в кабине.