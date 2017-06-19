Автомобильная отрасль в составе транспортного комплекса России занимает лидирующее положение по динамике развития и востребованности услуг. Постепенно наращивая свои мощности, она обладает хорошими перспективами, но при этом демонстрирует немало проблем. На страницах седьмого номера, ключевой темой которого стала логистика в автомобильной промышленности, мы постарались подобрать материалы, направленные на поиск их решения.
Уважаемые читатели и подписчики!
Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
С 31 июля 2017 года пассажирам поезда Москва – Ростов-на-Дону доступна услуга по перевозке автомобилей и мотоциклов. Для этого в состав поездов №20С/19С включен вагон-автомобилевоз.
Вагон-автомобилевоз одновременно может перевозить до 8 мотоциклов или от 3 до 5 автомобилей в зависимости от их габарита. Внутри вагон оборудован специальными приспособлениями для крепления транспортных средств, а также системами пожарной и охранной сигнализации.
Чтобы воспользоваться услугой, пассажирам надо оставить предварительную заявку. Подробную информацию об условиях провоза автотранспортных средств и способах оставить заявку можно получить на сайте pass.rzd.ru в разделе «Путешествуйте с автомобилем».
Стоимость провоза зависит от массы транспортного средства, количества пассажиров и типа вагонов, в которых проезжают пассажиры вместе с транспортным средством, а также от направления «туда» или «туда-обратно». Например, перевезти автомобиль массой до 1 т в Ростов-на-Дону составит от 6673 рублей. Если в купейном вагоне поезда следуют 3 пассажира, то услуга будет стоить от 6206 рублей «туда» и от 11170 рублей «туда-обратно». Для четырех совместно следующих пассажиров – от 5672 рублей и от 10210 рублей соответственно.
Погрузка-выгрузка мотоциклов и автомобилей в специальный вагон-автомобилевоз осуществляется по адресам:
– г. Москва, Комсомольская площадь, д. 4А, соор.1, погрузочная площадка станции Москва-Пассажирская-Казанская на пути № 1Б;
– г. Ростов-на-Дону, Привокзальная площадь, д.1/2, погрузочная площадка станции Ростов-Главный в тупике пути 1Г.
*****
Первый вагон-автомобилевоз в составе фирменного поезда №32/31 отправился из Москвы в Хельсинки 26 ноября 2012 года. С начала предоставления услуги (с учетом «горизонта продаж» до августа 2017 года) на данный момент уже оформлено более 13 800 заявок на перевозку личных автотранспортных средств.
Перевозка автомобиля в составе регулярных поездов осуществляется по следующим маршрутам:
Москва – Адлер;
Санкт-Петербург – Адлер;
Москва – Хельсинки;
Москва – Санкт-Петербург;
Москва – Петрозаводск;
Санкт-Петербург – Астрахань;
Ростов-на-Дону – Адлер.