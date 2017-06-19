Перевозка автомобиля или мотоцикла теперь доступна для пассажиров поезда Москва – Ростов-на-Дону

28 июля 2017 г.

С 31 июля 2017 года пассажирам поезда Москва – Ростов-на-Дону доступна услуга по перевозке автомобилей и мотоциклов. Для этого в состав поездов №20С/19С включен вагон-автомобилевоз.

Вагон-автомобилевоз одновременно может перевозить до 8 мотоциклов или от 3 до 5 автомобилей в зависимости от их габарита. Внутри вагон оборудован специальными приспособлениями для крепления транспортных средств, а также системами пожарной и охранной сигнализации.

Чтобы воспользоваться услугой, пассажирам надо оставить предварительную заявку. Подробную информацию об условиях провоза автотранспортных средств и способах оставить заявку можно получить на сайте pass.rzd.ru в разделе «Путешествуйте с автомобилем».

Стоимость провоза зависит от массы транспортного средства, количества пассажиров и типа вагонов, в которых проезжают пассажиры вместе с транспортным средством, а также от направления «туда» или «туда-обратно». Например, перевезти автомобиль массой до 1 т в Ростов-на-Дону составит от 6673 рублей. Если в купейном вагоне поезда следуют 3 пассажира, то услуга будет стоить от 6206 рублей «туда» и от 11170 рублей «туда-обратно». Для четырех совместно следующих пассажиров – от 5672 рублей и от 10210 рублей соответственно.

Погрузка-выгрузка мотоциклов и автомобилей в специальный вагон-автомобилевоз осуществляется по адресам:

– г. Москва, Комсомольская площадь, д. 4А, соор.1, погрузочная площадка станции Москва-Пассажирская-Казанская на пути № 1Б;

– г. Ростов-на-Дону, Привокзальная площадь, д.1/2, погрузочная площадка станции Ростов-Главный в тупике пути 1Г.

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Первый вагон-автомобилевоз в составе фирменного поезда №32/31 отправился из Москвы в Хельсинки 26 ноября 2012 года. С начала предоставления услуги (с учетом «горизонта продаж» до августа 2017 года) на данный момент уже оформлено более 13 800 заявок на перевозку личных автотранспортных средств.

Перевозка автомобиля в составе регулярных поездов осуществляется по следующим маршрутам:

Москва – Адлер;

Санкт-Петербург – Адлер;

Москва – Хельсинки;

Москва – Санкт-Петербург;

Москва – Петрозаводск;

Санкт-Петербург – Астрахань;

Ростов-на-Дону – Адлер.