Логистика, выступая индикатором всех экономических явлений, происходящих в стране, стремится к оптимизации издержек и повышению эффективности бизнес-процессов. Эта тенденция четко прослеживается в сегменте электронной коммерции, который наиболее активно развивается в настоящее время. По мнению компаний ‒ разработчиков логистических решений, сегодня профессиональное сообщество хочет обладать реальными работающими инструментами эффективного управления логистикой.
«Агентство Маркет Гайд» стало победителем открытого конкурса Департамента спорта и туризма г. Москвы
1 сентября 2017 г. Департамент спорта и туризма г. Москвы объявил об открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на оказание услуг по ежегодному мониторингу туристских и экскурсионных потоков, расходов туристов и экскурсантов на территории города Москвы, оценке туристского потребления.
Заявки на участие в тендере подали ООО «Агентство Маркет Гайд», ООО «Центр региональных социально-экономических исследований», ООО «И-ЭЙДЖ».
Вопросы развития логистических технологий в сферах транспорта, промышленности и бизнеса в последние годы приобрели стратегический характер. Развивается нормативная база в области стандартизации процессов и управления жизненным циклом сложных систем, много внимания уделяется вопросам непрерывности цепей поставок. Российские бизнесмены сегодня сталкиваются с трудностями по загрузке складов и логистических центров, перенаправляя потоки на внутренний рынок, именно поэтому устойчивость и безопасность работы транспортно-логистического комплекса РФ актуальна как никогда.
Дневными поездами АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») в январе-октябре 2017 года воспользовались свыше 10,1 млн пассажиров, что на 19 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе в октябре дневными поездами перевезено свыше 1 млн человек (+ 20 % к октябрю 2016 года).
Доля дневных поездов от общего объема перевозок в дальнем следовании за 10 месяцев 2017 года составила 13 %. Программа «дневной экспресс» включает в себя ускоренные поезда, курсирующие в дневное время суток и состоящие, в основном, из современных вагонов с местами для сидения. Это электропоезда «Ласточка», составы из новых одноэтажных и двухэтажных вагонов, скоростные поезда «Стриж».
География курсирования и маршрутная сеть «дневных экспрессов» постоянно расширяется. В 2017 году в нее были включены новые поезда «Ласточка» Кисловодск – Ростов и Роза Хутор – Краснодар, Москва – Орел и Майкоп – Адлер (вторая пара «Ласточек» на маршруте), а также Москва – Ковров. В скоростной режим переведены дневные поезда Москва – Брянск и двухэтажные дневные поезда Москва – Воронеж.
Всего в настоящее время на сети российских железных дорог курсируют 51 пара дневных поездов по 26 маршрутам, в том числе Москва – Ярославль, Москва – Белгород, Москва – Смоленск, Москва – Курск, Москва – Брянск, Москва – Саранск, Курган – Екатеринбург, Краснодар – Адлер, Уфа – Самара – Саратов и другие.