Перевозки пассажиров «дневными экспрессами» в октябре выросли на 20 %

3 ноября 2017 г.

Дневными поездами АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») в январе-октябре 2017 года воспользовались свыше 10,1 млн пассажиров, что на 19 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе в октябре дневными поездами перевезено свыше 1 млн человек (+ 20 % к октябрю 2016 года).

Доля дневных поездов от общего объема перевозок в дальнем следовании за 10 месяцев 2017 года составила 13 %. Программа «дневной экспресс» включает в себя ускоренные поезда, курсирующие в дневное время суток и состоящие, в основном, из современных вагонов с местами для сидения. Это электропоезда «Ласточка», составы из новых одноэтажных и двухэтажных вагонов, скоростные поезда «Стриж».

География курсирования и маршрутная сеть «дневных экспрессов» постоянно расширяется. В 2017 году в нее были включены новые поезда «Ласточка» Кисловодск – Ростов и Роза Хутор – Краснодар, Москва – Орел и Майкоп – Адлер (вторая пара «Ласточек» на маршруте), а также Москва – Ковров. В скоростной режим переведены дневные поезда Москва – Брянск и двухэтажные дневные поезда Москва – Воронеж.

Всего в настоящее время на сети российских железных дорог курсируют 51 пара дневных поездов по 26 маршрутам, в том числе Москва – Ярославль, Москва – Белгород, Москва – Смоленск, Москва – Курск, Москва – Брянск, Москва – Саранск, Курган – Екатеринбург, Краснодар – Адлер, Уфа – Самара – Саратов и другие.