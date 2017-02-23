Перевозки пассажиров на сети ОАО «РЖД» феврале 2017 года выросли на 6,4 %

1 марта 2017 г.

По оперативным данным, в феврале 2017 года на инфраструктуре ОАО «РЖД» перевезено 76,7 млн пассажиров, что на 6,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 70,6 млн пассажиров (+6,6%), в дальнем следовании — 6,1 млн (+3,4%).

Пассажирооборот в феврале 2017 года составил 6,6 млрд пасс-км, что на 2,5% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

Всего за январь-февраль 2017 года отправлено 154,2 млн пассажиров (+9,3% к январю-февралю 2016 года). Из них в дальнем следовании перевезено 13,7 млн пассажиров (+0,5%), в пригородном сообщении – 140,5 млн пассажиров (+10,3%).

Пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» с начала 2017 года снизился на 2% к уровню прошлого года и составил 15,1 млрд пасс-км.