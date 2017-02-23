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Выпуск будет представлен на 2-й Международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica.
Выставка TransRussia/TransLogistica состоится 18‒20 апреля 2017 г. в Москве, в МВК «Крокус Экспо».
TransRussia/TransLogistica – самая крупная в России выставка транспортно-логистических услуг и технологий. В 2016 г. в выставке приняли участие 335 российских и иностранных компаний из 27 стран мира.
Посещение выставки позволит вашей компании:
Второй номер журнала «ЛОГИСТИКА» в 2017 г. посвящен взаимодействию логистики и ритейла и проблемам, возникающим при их сотрудничестве. Собранная в номере информация характеризует развитие рынка ритейла и смежных областей и будет интересна работникам обозначенных структур.
23 февраля празднует свой день рождения главный научный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Дыбская Валентина Владимировна.
Редакция журнала «ЛОГИСТИКА» поздравляет Валентину Владимировну с Днем рождения, желает счастья, успеха во всех начинаниях, новых достижений, исполнения желаний!
По оперативным данным, в феврале 2017 года на инфраструктуре ОАО «РЖД» перевезено 76,7 млн пассажиров, что на 6,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 70,6 млн пассажиров (+6,6%), в дальнем следовании — 6,1 млн (+3,4%).
Пассажирооборот в феврале 2017 года составил 6,6 млрд пасс-км, что на 2,5% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.
Всего за январь-февраль 2017 года отправлено 154,2 млн пассажиров (+9,3% к январю-февралю 2016 года). Из них в дальнем следовании перевезено 13,7 млн пассажиров (+0,5%), в пригородном сообщении – 140,5 млн пассажиров (+10,3%).
Пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» с начала 2017 года снизился на 2% к уровню прошлого года и составил 15,1 млрд пасс-км.