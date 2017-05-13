Перевозки пассажиров на сети ОАО «РЖД» в мае 2017 года выросли на 7,9%

8 июня 2017 г.

По оперативным данным, в мае 2017 года на инфраструктуре ОАО «РЖД» перевезено 96,8 млн пассажиров, что на 7,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 88,74 млн пассажиров (+8,6%), в дальнем следовании – 8,07 млн (+0,6%).

Пассажирооборот в мае 2017 года составил 9,5 млрд пасс-км, что на 1,9% меньше, чем за аналогичный период 2016 года. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 2,85 млрд пасс-км (+0,5%), в дальнем следовании – 6,66 млрд пасс-км (-2,9%).

Всего за январь-май 2017 года отправлено 430,4 млн пассажиров (+9,7% к январю-апрелю 2016 года), из них в дальнем следовании – 35,6 млн пассажиров (+0,3%), в пригородном сообщении – 394,8 млн (+10,6%).

Пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» с начала 2017 года снизился на 0,6% к уровню прошлого года и составил 40,8 млрд пасс-км. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 12,2 млрд пасс-км (+3,6%), в дальнем следовании – 28,6 млрд пасс-км (-2,4%).

Отметим, за январь-май 2017 года по Московскому центральному кольцу (МЦК) перевезено 40,9 млн пассажиров, в том числе в мае совершено более 8,9 млн поездок. Рекордное количество пассажиров на МЦК со дня его открытия (10 сентября 2016 года) зафиксировано 18 мая 2017 года – 379 тыс. человек.