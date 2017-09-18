Перевозки пассажиров на сети ОАО «РЖД» в октябре 2017 года выросли на 3,9%

2 ноября 2017 г.

По оперативным данным, в октябре 2017 года на инфраструктуре ОАО «РЖД» перевезено 97,85 млн пассажиров, что на 3,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 89,96 млн пассажиров (+3,8%), в дальнем следовании – 7,9 млн (+5%).

Пассажирооборот в октябре 2017 года составил 9,23 млрд пасс-км, что на 0,7% больше, чем за аналогичный период 2016 года. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 2,8 млрд пасс-км (-0,1%), в дальнем следовании – 6,5 млрд пасс-км (+1%).

Всего за январь-октябрь 2017 года отправлено 932,9 млн пассажиров (+8,5% к январю-октябрю 2016 года), из них в дальнем следовании – 86,8 млн пассажиров (+0,1%), в пригородном сообщении – 846,1 млн (+9,4%).

Пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» с начала 2017 года снизился на 2% к уровню прошлого года и составил 105,5 млрд пасс-км. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 26,8 млрд пасс-км (+3%), в дальнем следовании – 78,7 млрд пасс-км (-3,5%).

Отметим, за январь-октябрь 2017 года по Московскому центральному кольцу (МЦК) перевезено 89 млн пассажиров. В том числе в октябре совершено около 10,9 млн поездок.

18 октября 2017 года был установлен новый рекорд перевозок пассажиров на МЦК со дня его открытия (10 сентября 2016 года) – 428 833 человека.