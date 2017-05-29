Перевозки пассажиров на сети ОАО «РЖД» в первом полугодии 2017 года выросли почти на 10 %

3 июля 2017 г.

По оперативным данным, в июне 2017 года на инфраструктуре ОАО «РЖД» перевезено 99,7 млн пассажиров, что на 8,9 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 89,7 млн пассажиров (+9,9 %), в дальнем следовании — 10 млн (+0,6 %).

Пассажирооборот в июне 2017 года составил 12,4 млрд пасс-км, что на 2,2 % меньше, чем за аналогичный период 2016 года. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 2,9 млрд пасс-км (+ 1,6 %), в дальнем следовании — 9,5 млрд пасс-км (- 3,3 %).

Всего за январь-июнь 2017 года отправлено 530,3 млн пассажиров (+9,6% к январю-июню 2016 года). Из них в дальнем следовании перевезено 45,5 млн пассажиров (+0,3%), в пригородном сообщении – 484,8 млн (+10,6%).

Пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» с начала 2017 года снизился на 1,1 % к уровню прошлого года и составил 53,2 млрд пасс-км. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 15,1 млрд пасс-км (+ 3,3 %), в дальнем следовании — 38,1 млрд пасс-км (- 2,7 %).

Отметим, за первое полугодие по Московскому центральному кольцу (МЦК) перевезено почти 50,3 млн пассажиров. В том числе в июне услугами проезда электропоездами «Ласточка» на МЦК воспользовались почти 9 млн пассажиров. Рекордное количество пассажиров Московского центрального кольца со дня его открытия (10 сентября 2016 года) зафиксировано 18 мая 2017 года – 379 тыс. 066 человек.