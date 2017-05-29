Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
По оперативным данным, в июне 2017 года на инфраструктуре ОАО «РЖД» перевезено 99,7 млн пассажиров, что на 8,9 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 89,7 млн пассажиров (+9,9 %), в дальнем следовании — 10 млн (+0,6 %).
Пассажирооборот в июне 2017 года составил 12,4 млрд пасс-км, что на 2,2 % меньше, чем за аналогичный период 2016 года. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 2,9 млрд пасс-км (+ 1,6 %), в дальнем следовании — 9,5 млрд пасс-км (- 3,3 %).
Всего за январь-июнь 2017 года отправлено 530,3 млн пассажиров (+9,6% к январю-июню 2016 года). Из них в дальнем следовании перевезено 45,5 млн пассажиров (+0,3%), в пригородном сообщении – 484,8 млн (+10,6%).
Пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» с начала 2017 года снизился на 1,1 % к уровню прошлого года и составил 53,2 млрд пасс-км. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 15,1 млрд пасс-км (+ 3,3 %), в дальнем следовании — 38,1 млрд пасс-км (- 2,7 %).
Отметим, за первое полугодие по Московскому центральному кольцу (МЦК) перевезено почти 50,3 млн пассажиров. В том числе в июне услугами проезда электропоездами «Ласточка» на МЦК воспользовались почти 9 млн пассажиров. Рекордное количество пассажиров Московского центрального кольца со дня его открытия (10 сентября 2016 года) зафиксировано 18 мая 2017 года – 379 тыс. 066 человек.