Перевозки пассажиров на сети ОАО «РЖД» за 7 месяцев 2017 года выросли на 9 %

1 августа 2017 г.

По оперативным данным, в июле 2017 года на инфраструктуре ОАО «РЖД» перевезено свыше 102,3 млн пассажиров, что на 7,4 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 89,7 млн пассажиров (+ 8,6 %), в дальнем следовании – 12,6 млн (- 0,2 %).

Пассажирооборот в июле 2017 года составил 16 млрд пасс-км, что на 3,2 % меньше, чем за аналогичный период 2016 года. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 3 млрд пасс-км (+ 0,4 %), в дальнем следовании — 13 млрд пасс-км (- 4 %).

Всего за январь-июль 2017 года отправлено 632,3 млн пассажиров (+ 9,2% к январю-июлю 2016 года). Из них в дальнем следовании перевезено 57,9 млн пассажиров (- 0,3 %), в пригородном сообщении – 574,4 млн (+ 10,2 %).

Пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» с начала 2017 года снизился на 1,8 % к уровню прошлого года и составил 69 млрд пасс-км. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 18,1 млрд пасс-км (+ 2,9 %), в дальнем следовании – 50,9 млрд пасс-км (- 3,4 %).

Отметим, за 7 месяцев 2017 года по Московскому центральному кольцу (МЦК) перевезено 58,7 млн пассажиров. В том числе в июле услугами проезда электропоездами «Ласточка» на МЦК воспользовались почти 8,8 млн пассажиров.

Число пассажиров высокоскоростных поездов «Сапсан» в июле впервые превысило полумиллионную отметку и составило 511,8 тыс. пассажиров (+ 6,5%). Всего же с начала года поезда «Сапсан» перевезли свыше 2,8 млн пассажиров (+ 8% к аналогичному периоду 2016 года).