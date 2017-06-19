Автомобильная отрасль в составе транспортного комплекса России занимает лидирующее положение по динамике развития и востребованности услуг. Постепенно наращивая свои мощности, она обладает хорошими перспективами, но при этом демонстрирует немало проблем. На страницах седьмого номера, ключевой темой которого стала логистика в автомобильной промышленности, мы постарались подобрать материалы, направленные на поиск их решения.
Уважаемые читатели и подписчики!
Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
По оперативным данным, в июле 2017 года на инфраструктуре ОАО «РЖД» перевезено свыше 102,3 млн пассажиров, что на 7,4 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 89,7 млн пассажиров (+ 8,6 %), в дальнем следовании – 12,6 млн (- 0,2 %).
Пассажирооборот в июле 2017 года составил 16 млрд пасс-км, что на 3,2 % меньше, чем за аналогичный период 2016 года. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 3 млрд пасс-км (+ 0,4 %), в дальнем следовании — 13 млрд пасс-км (- 4 %).
Всего за январь-июль 2017 года отправлено 632,3 млн пассажиров (+ 9,2% к январю-июлю 2016 года). Из них в дальнем следовании перевезено 57,9 млн пассажиров (- 0,3 %), в пригородном сообщении – 574,4 млн (+ 10,2 %).
Пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» с начала 2017 года снизился на 1,8 % к уровню прошлого года и составил 69 млрд пасс-км. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 18,1 млрд пасс-км (+ 2,9 %), в дальнем следовании – 50,9 млрд пасс-км (- 3,4 %).
Отметим, за 7 месяцев 2017 года по Московскому центральному кольцу (МЦК) перевезено 58,7 млн пассажиров. В том числе в июле услугами проезда электропоездами «Ласточка» на МЦК воспользовались почти 8,8 млн пассажиров.
Число пассажиров высокоскоростных поездов «Сапсан» в июле впервые превысило полумиллионную отметку и составило 511,8 тыс. пассажиров (+ 6,5%). Всего же с начала года поезда «Сапсан» перевезли свыше 2,8 млн пассажиров (+ 8% к аналогичному периоду 2016 года).