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Выпуск будет представлен на 2-й Международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica.
Выставка TransRussia/TransLogistica состоится 18‒20 апреля 2017 г. в Москве, в МВК «Крокус Экспо».
TransRussia/TransLogistica – самая крупная в России выставка транспортно-логистических услуг и технологий. В 2016 г. в выставке приняли участие 335 российских и иностранных компаний из 27 стран мира.
Второй номер журнала «ЛОГИСТИКА» в 2017 г. посвящен взаимодействию логистики и ритейла и проблемам, возникающим при их сотрудничестве. Собранная в номере информация характеризует развитие рынка ритейла и смежных областей и будет интересна работникам обозначенных структур.
23 февраля празднует свой день рождения главный научный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Дыбская Валентина Владимировна.
Редакция журнала «ЛОГИСТИКА» поздравляет Валентину Владимировну с Днем рождения, желает счастья, успеха во всех начинаниях, новых достижений, исполнения желаний!
В феврале 2017 года услугами скоростных поездов «Аллегро» сообщением Санкт-Петербург – Хельсинки воспользовались 29,5 тыс. пассажиров, что на 35% больше, чем в феврале 2016 года.
Всего за два месяца текущего года поездами «Аллегро» перевезено 66,4 тыс. пассажиров (+34%).
Всего с момента запуска международного скоростного сообщения между Санкт-Петербургом и Хельсинки поездами «Аллегро» (с 12 декабря 2010 года) перевезено 2,3 млн пассажиров.
Повышению привлекательности «Аллегро» способствовали гибкие тарифы, ряд маркетинговых инициатив, сокращение времени в пути следования, дополнительные сервисы, включая назначение специальных сдвоенных поездов в дни повышенного спроса на перевозку.
Напомним, в настоящее время между Санкт-Петербургом и Хельсинки ежедневно курсирует 4 пары поездов «Аллегро».
Железнодорожное пассажирское сообщение между Россией и Финляндией занимает более 70 % от всего объема пассажирских перевозок со странами дальнего зарубежья и обеспечивается поездами «Аллегро» (Санкт-Петербург – Хельсинки) и поездом «Лев Толстой» (Москва – Хельсинки).