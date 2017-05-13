Перевозки пассажиров поездами «Аллегро» в январе-мае выросли на треть

8 июня 2017 г.

В мае 2017 года услугами скоростных поездов «Аллегро» сообщением Санкт-Петербург – Хельсинки воспользовались 47 тыс. пассажиров, что на 30% больше, чем в мае 2016 года.

За пять месяцев текущего года поездами «Аллегро» перевезено 183 тыс. пассажиров (+ 33% к прошлому году).

Всего с момента запуска международного скоростного сообщения между Санкт-Петербургом и Хельсинки поездами «Аллегро» (с 12 декабря 2010 года) перевезено 2,48 млн пассажиров.

Повышению привлекательности «Аллегро» способствовали гибкие тарифы, ряд маркетинговых инициатив, сокращение времени в пути следования, дополнительные сервисы, включая назначение специальных сдвоенных поездов в дни повышенного спроса на перевозку.

Напомним, в настоящее время между Санкт-Петербургом и Хельсинки ежедневно курсируют 4 пары поездов «Аллегро».

Железнодорожное пассажирское сообщение между Россией и Финляндией занимает более 70 % от всего объема пассажирских перевозок со странами дальнего зарубежья и обеспечивается поездами «Аллегро» (Санкт-Петербург – Хельсинки) и поездом «Лев Толстой» (Москва – Хельсинки).