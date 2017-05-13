Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
В мае 2017 года услугами скоростных поездов «Аллегро» сообщением Санкт-Петербург – Хельсинки воспользовались 47 тыс. пассажиров, что на 30% больше, чем в мае 2016 года.
За пять месяцев текущего года поездами «Аллегро» перевезено 183 тыс. пассажиров (+ 33% к прошлому году).
Всего с момента запуска международного скоростного сообщения между Санкт-Петербургом и Хельсинки поездами «Аллегро» (с 12 декабря 2010 года) перевезено 2,48 млн пассажиров.
Повышению привлекательности «Аллегро» способствовали гибкие тарифы, ряд маркетинговых инициатив, сокращение времени в пути следования, дополнительные сервисы, включая назначение специальных сдвоенных поездов в дни повышенного спроса на перевозку.
Напомним, в настоящее время между Санкт-Петербургом и Хельсинки ежедневно курсируют 4 пары поездов «Аллегро».
Железнодорожное пассажирское сообщение между Россией и Финляндией занимает более 70 % от всего объема пассажирских перевозок со странами дальнего зарубежья и обеспечивается поездами «Аллегро» (Санкт-Петербург – Хельсинки) и поездом «Лев Толстой» (Москва – Хельсинки).