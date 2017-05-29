Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
В январе – июне 2017 года услугами скоростных поездов «Аллегро», курсирующих между Санкт-Петербургом и Хельсинки, воспользовались 229,8 тыс. пассажиров, что на 30 % больше, чем в первом полугодии 2016 года.
В июне поездами «Аллегро» перевезено 46,5 тыс. пассажиров, что на 21,1% больше аналогичного показателя за прошлый год.
Всего с момента запуска международного скоростного сообщения между Санкт-Петербургом и Хельсинки поездами «Аллегро» (с 12 декабря 2010 года) перевезено 2,53 млн пассажиров.
Повышению привлекательности «Аллегро» способствуют гибкие тарифы, маркетинговые инициативы, сокращение времени в пути следования и дополнительные сервисы.
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Напомним, в настоящее время между Санкт-Петербургом и Хельсинки ежедневно курсирует 4 пары поездов «Аллегро».
Доля перевозок скоростными поездами «Аллегро» составляет 86 % от общего объема перевозок в российско-финляндском сообщении. Железнодорожное пассажирское сообщение между Россией и Финляндией занимает более 70 % от всего объема пассажирских перевозок со странами дальнего зарубежья и обеспечивается поездами «Аллегро» (Санкт-Петербург – Хельсинки) и поездом «Лев Толстой» (Москва – Хельсинки).