Перевозки пассажиров поездами «Аллегро» выросли на 30% в I полугодии

6 июля 2017 г.

В январе – июне 2017 года услугами скоростных поездов «Аллегро», курсирующих между Санкт-Петербургом и Хельсинки, воспользовались 229,8 тыс. пассажиров, что на 30 % больше, чем в первом полугодии 2016 года.

В июне поездами «Аллегро» перевезено 46,5 тыс. пассажиров, что на 21,1% больше аналогичного показателя за прошлый год.

Всего с момента запуска международного скоростного сообщения между Санкт-Петербургом и Хельсинки поездами «Аллегро» (с 12 декабря 2010 года) перевезено 2,53 млн пассажиров.

Повышению привлекательности «Аллегро» способствуют гибкие тарифы, маркетинговые инициативы, сокращение времени в пути следования и дополнительные сервисы.

*****

Напомним, в настоящее время между Санкт-Петербургом и Хельсинки ежедневно курсирует 4 пары поездов «Аллегро».

Доля перевозок скоростными поездами «Аллегро» составляет 86 % от общего объема перевозок в российско-финляндском сообщении. Железнодорожное пассажирское сообщение между Россией и Финляндией занимает более 70 % от всего объема пассажирских перевозок со странами дальнего зарубежья и обеспечивается поездами «Аллегро» (Санкт-Петербург – Хельсинки) и поездом «Лев Толстой» (Москва – Хельсинки).