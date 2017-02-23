Перевозки пассажиров поездами «Сапсан» в феврале выросли почти на 15 %

3 марта 2017 г.

В феврале 2017 года высокоскоростными поездами «Сапсан» перевезено 338,4 тыс. пассажиров, что на 14,7 % больше, чем в феврале прошлого года.

Всего за два месяца текущего года поездами «Сапсан» перевезено 695,9 тыс. пассажиров (+ 18,9 %).

Всего с начала эксплуатации высокоскоростных поездов «Сапсан» ими воспользовались 23,4 млн пассажиров. В том числе в 2016 году – 4,9 млн пассажиров (на 37,4% больше, чем в 2015 году).

Положительная динамика перевозки пассажиров поездами «Сапсан» связана с увеличением количества мест и объемов движения поездов, а также с привлекательными условиями поездки (стоимость и гибкая тарифная политика, график движения и время в пути, комфорт).