Перевозки пассажиров поездами «Сапсан» в первом квартале выросли почти на 14%

5 апреля 2017 г.

В марте 2017 года высокоскоростными поездами «Сапсан» перевезено 351,4 тыс. пассажиров, что на 3,7 % больше, чем в марте прошлого года.

Всего в январе-марте текущего года поездами «Сапсан» перевезено около 1,1 млн пассажиров (+ 13,7 %).

С начала эксплуатации высокоскоростными поездами «Сапсан» воспользовались 23,8 млн пассажиров. В том числе в 2016 году – 4,9 млн пассажиров (на 37,4% больше, чем в 2015 году).

Положительная динамика перевозки пассажиров поездами «Сапсан» связана с увеличением количества мест и объемов движения поездов, а также с привлекательными условиями поездки (стоимость и гибкая тарифная политика, график движения и время в пути, комфорт).