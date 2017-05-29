Перевозки пассажиров поездами «Сапсан» в первом полугодии 2017 года выросли на 8,5 %

5 июля 2017 г.

В январе – июне 2017 года высокоскоростными поездами «Сапсан», курсирующими между Москвой и Санкт-Петербургом, перевезено 2,3 млн пассажиров, что на 8,5 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе, в июне 2017 года поезда «Сапсан» перевезли 488,3 тыс. пассажиров (+ 8 % к июню 2016 года).

Всего с начала эксплуатации высокоскоростных поездов «Сапсан» ими воспользовались более 25 млн пассажиров. В том числе в 2016 году – 4,9 млн пассажиров (на 37,4% больше, чем в 2015 году).

Положительная динамика перевозки пассажиров поездами «Сапсан» связана с увеличением количества мест и объемов движения поездов, а также с привлекательными условиями поездки (стоимость и гибкая тарифная политика, график движения и время в пути, комфорт).

Напомним, что в настоящее время между Москвой и Санкт-Петербургом курсируют до 15 пар поездов (из них три пары – сдвоенными составами (20 вагонов)), которые перевозят, в среднем, более 13000 пассажиров в сутки.