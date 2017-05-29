Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
В январе – июне 2017 года высокоскоростными поездами «Сапсан», курсирующими между Москвой и Санкт-Петербургом, перевезено 2,3 млн пассажиров, что на 8,5 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе, в июне 2017 года поезда «Сапсан» перевезли 488,3 тыс. пассажиров (+ 8 % к июню 2016 года).
Всего с начала эксплуатации высокоскоростных поездов «Сапсан» ими воспользовались более 25 млн пассажиров. В том числе в 2016 году – 4,9 млн пассажиров (на 37,4% больше, чем в 2015 году).
Положительная динамика перевозки пассажиров поездами «Сапсан» связана с увеличением количества мест и объемов движения поездов, а также с привлекательными условиями поездки (стоимость и гибкая тарифная политика, график движения и время в пути, комфорт).
Напомним, что в настоящее время между Москвой и Санкт-Петербургом курсируют до 15 пар поездов (из них три пары – сдвоенными составами (20 вагонов)), которые перевозят, в среднем, более 13000 пассажиров в сутки.