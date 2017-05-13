Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
В мае 2017 года высокоскоростными поездами «Сапсан» перевезено 396 тыс. пассажиров, что соответствует уровню аналогичных перевозок в прошлом году.
Всего за пять месяцев текущего года поездами «Сапсан» перевезено 1,8 млн. пассажиров (+ 8,4 %).
С начала эксплуатации высокоскоростных поездов «Сапсан» ими воспользовались 24,6 млн пассажиров. В том числе в 2016 году – 4,9 млн пассажиров (на 37,4% больше, чем в 2015 году).
Положительная динамика перевозки пассажиров поездами «Сапсан» связана с увеличением количества мест и объемов движения поездов, а также с привлекательными условиями поездки (стоимость и гибкая тарифная политика, график движения и время в пути, комфорт).
Напомним, что в настоящее время между двумя столицами курсируют до 15 пар поездов, которые перевозят, в среднем, более 13000 пассажиров в сутки.