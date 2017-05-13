Перевозки пассажиров поездами «Сапсан» в январе-мае выросли на 8,4%

8 июня 2017 г.

В мае 2017 года высокоскоростными поездами «Сапсан» перевезено 396 тыс. пассажиров, что соответствует уровню аналогичных перевозок в прошлом году.

Всего за пять месяцев текущего года поездами «Сапсан» перевезено 1,8 млн. пассажиров (+ 8,4 %).

С начала эксплуатации высокоскоростных поездов «Сапсан» ими воспользовались 24,6 млн пассажиров. В том числе в 2016 году – 4,9 млн пассажиров (на 37,4% больше, чем в 2015 году).

Положительная динамика перевозки пассажиров поездами «Сапсан» связана с увеличением количества мест и объемов движения поездов, а также с привлекательными условиями поездки (стоимость и гибкая тарифная политика, график движения и время в пути, комфорт).

Напомним, что в настоящее время между двумя столицами курсируют до 15 пар поездов, которые перевозят, в среднем, более 13000 пассажиров в сутки.