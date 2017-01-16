Перевозки пассажиров скоростными поездами холдинга «РЖД» в 2017 году продолжают расти

2 февраля 2017 г.

В январе 2017 года спрос на перевозку пассажиров высокоскоростными и скоростными поездами холдинга «РЖД» продолжает расти.

Так, за этот период высокоскоростными поездами «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом перевезено 357,5 тыс. пассажиров, что на 23 % больше, чем в январе прошлого года.

Поездами «Аллегро» сообщением Санкт-Петербург – Хельсинки за первый месяц текущего года перевезено 36,9 тыс. пассажиров, что на 33 % больше, чем в прошлом году.

Поездами «Стриж» Москва – Нижний Новгород в январе текущего года перевезено 90,2 тыс. пассажиров, что на 3 % больше чем в январе 2016 года.

Поездами Strizh / «Стриж» сообщением Москва – Берлин в январе 2017 года перевезено 2,2 тыс. пассажиров. Всего с момента запуска (с 17 декабря 2016 года) поездами Strizh перевезено 3,4 тыс. пассажиров.

Положительная динамика перевозки пассажиров скоростными и высокоскоростными поездами связана с увеличением количества мест и объемов движения поездов, а также с привлекательными условиями поездки (стоимость и гибкая тарифная политика, маркетинговые инициативы, сокращение времени в пути следования и удобный график движения поездов, комфорт и дополнительные сервисы).