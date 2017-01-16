С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
В январе 2017 года спрос на перевозку пассажиров высокоскоростными и скоростными поездами холдинга «РЖД» продолжает расти.
Так, за этот период высокоскоростными поездами «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом перевезено 357,5 тыс. пассажиров, что на 23 % больше, чем в январе прошлого года.
Поездами «Аллегро» сообщением Санкт-Петербург – Хельсинки за первый месяц текущего года перевезено 36,9 тыс. пассажиров, что на 33 % больше, чем в прошлом году.
Поездами «Стриж» Москва – Нижний Новгород в январе текущего года перевезено 90,2 тыс. пассажиров, что на 3 % больше чем в январе 2016 года.
Поездами Strizh / «Стриж» сообщением Москва – Берлин в январе 2017 года перевезено 2,2 тыс. пассажиров. Всего с момента запуска (с 17 декабря 2016 года) поездами Strizh перевезено 3,4 тыс. пассажиров.
Положительная динамика перевозки пассажиров скоростными и высокоскоростными поездами связана с увеличением количества мест и объемов движения поездов, а также с привлекательными условиями поездки (стоимость и гибкая тарифная политика, маркетинговые инициативы, сокращение времени в пути следования и удобный график движения поездов, комфорт и дополнительные сервисы).