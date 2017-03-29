Перевозки пассажиров в сообщении со странами дальнего зарубежья в I квартале выросли на 16,5 %

17 апреля 2017 г.

Перевозки пассажиров поездами дальнего следования в международном сообщении со странами дальнего зарубежья в I квартале 2017 года выросли на 16,5 %, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составили более 143,3 тыс. человек. Наибольший рост наблюдается в сообщении Россия – Финляндия (+ 27,6 %), Россия – Германия (+ 27,3 %), Россия – Италия (+ 16,8 %), Россия – Китай (+ 11,8 %).

Напомним, согласно графику движения поездов на 2016/2017 год международные пассажирские перевозки осуществляются в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии – Германию, Францию, Польшу, Австрию, Чехию, Монако, Италию, Финляндию, Китай, Монголию, КНДР по 20 международным маршрутам.

Также, для обеспечения постоянно растущего спроса на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в сообщении Россия – Европа в целом и в том числе в сообщении Россия – Германия с декабря 2016 года назначен поезд № 13/14 «Стриж»/Strizh Москва – Берлин. С начала курсирования данным поездом перевезено 7 257 пассажиров, в том числе за I квартал – 5 170 пассажиров.

Отличительной чертой данного поезда является то, что впервые пассажирский поезд сформирован из вагонов, оборудованных системой автоматического изменения ширины колесных пар. Эта технология позволяет сократить время на переход с железнодорожной колеи российского стандарта (1520 мм) на европейский (1435 мм) по ст. Брест (Белоруссия). Поезд курсирует два раза в неделю – по субботам и воскресеньям из Москвы и по воскресеньям и понедельникам – из Берлина.

В составе каждого поезда – 20 вагонов различных классов, производства испанской компании Patentes Talgo S.L. Внедрение технических инноваций в конструкцию поезда позволило повысить комфорт пассажиров в пути следования – в частности, снижено воздействие центробежной силы на пассажиров при прохождении поездом кривых малого радиуса.