Перевозки пассажиров в сообщении со странами дальнего зарубежья в I полугодии выросли на 17,2 %

13 июля 2017 г.

Перевозки пассажиров поездами дальнего следования в международном сообщении со странами дальнего зарубежья в I полугодии 2017 года выросли на 17,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили 333 тыс. человек.

Наибольший рост наблюдается в сообщении Россия – Финляндия (+ 28,5 %), Россия – Германия (+ 26,6 %), Россия – Китай (+ 19,6 %), Россия – Италия (+ 15,4 %), Россия – Австрия (+ 11,9 %).

Холдинг «РЖД» осуществляет международные пассажирские перевозки в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии по 20 международным маршрутам.

Ведется развитие сервисов для пассажиров международных рейсов, привлекается современный подвижной состав. Так в декабре 2016 года был запущен поезд № 13/14 «Стриж»/Strizh Москва – Берлин, которым уже воспользовались 13,1 тыс. пассажиров, в том числе за I полугодие 2017 года – 12 тыс. пассажиров.

Отличительной чертой данного поезда является система автоматического изменения ширины колесных пар. Эта технология позволяет сократить время на переход с железнодорожной колеи российского стандарта (1520 мм) на европейский (1435 мм) на ст. Брест (Белоруссия). Поезд курсирует два раза в неделю – по субботам и воскресеньям из Москвы и по воскресеньям и понедельникам – из Берлина. В составе каждого поезда – 20 вагонов различных классов, производства испанской компании Patentes Talgo S.L. Внедрение технических инноваций в конструкцию поезда позволило повысить комфорт пассажиров в пути следования – в частности, снижено воздействие центробежной силы на пассажиров при прохождении поездом кривых малого радиуса.