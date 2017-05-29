Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Перевозки пассажиров поездами дальнего следования в международном сообщении со странами дальнего зарубежья в I полугодии 2017 года выросли на 17,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили 333 тыс. человек.
Наибольший рост наблюдается в сообщении Россия – Финляндия (+ 28,5 %), Россия – Германия (+ 26,6 %), Россия – Китай (+ 19,6 %), Россия – Италия (+ 15,4 %), Россия – Австрия (+ 11,9 %).
Холдинг «РЖД» осуществляет международные пассажирские перевозки в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии по 20 международным маршрутам.
Ведется развитие сервисов для пассажиров международных рейсов, привлекается современный подвижной состав. Так в декабре 2016 года был запущен поезд № 13/14 «Стриж»/Strizh Москва – Берлин, которым уже воспользовались 13,1 тыс. пассажиров, в том числе за I полугодие 2017 года – 12 тыс. пассажиров.
Отличительной чертой данного поезда является система автоматического изменения ширины колесных пар. Эта технология позволяет сократить время на переход с железнодорожной колеи российского стандарта (1520 мм) на европейский (1435 мм) на ст. Брест (Белоруссия). Поезд курсирует два раза в неделю – по субботам и воскресеньям из Москвы и по воскресеньям и понедельникам – из Берлина. В составе каждого поезда – 20 вагонов различных классов, производства испанской компании Patentes Talgo S.L. Внедрение технических инноваций в конструкцию поезда позволило повысить комфорт пассажиров в пути следования – в частности, снижено воздействие центробежной силы на пассажиров при прохождении поездом кривых малого радиуса.