Перевозки пассажиров в сообщении со странами дальнего зарубежья выросли на 13,3 % в январе-июле

15 августа 2017 г.

Перевозки пассажиров поездами дальнего следования в международном сообщении со странами дальнего зарубежья в январе-июле 2017 года выросли на 13,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили более 411,2 тыс. человек. Наибольший рост наблюдается в сообщении Россия – Финляндия (+ 25,7 %), Россия – Германия (+ 20,4 %), Россия – Италия (+ 7,3 %), Россия – Китай (+ 12,7 %).

Международные пассажирские перевозки осуществляются в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии по 20 международным маршрутам. В том числе поезда курсируют из России в Германию, Францию, Финляндию, Австрию, Чехию, Италию, Китай и т.д.

Напомним, для обеспечения постоянно растущего спроса на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в сообщении Россия – Европа в целом и в том числе, в сообщении Россия – Германия, холдингом «РЖД» с декабря 2016 года назначен поезд № 13/14 «Стриж»/Strizh Москва – Берлин. В январе-июле 2017 года ими перевезено порядка 13,6 тыс. пассажиров. Всего с момента запуска (с 17 декабря 2016 года) поездами Strizh перевезено около 14,8 тыс. пассажиров.