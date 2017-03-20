Перевозки пассажиров в сообщении со странами дальнего зарубежья выросли на 18 % в январе-феврале

22 марта 2017 г.

Перевозки пассажиров поездами дальнего следования в международном сообщении со странами дальнего зарубежья в январе-феврале 2017 года выросли на 18,1 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили почти 98,2 тыс. человек. Наибольший рост наблюдается в сообщении Россия – Финляндия (+ 31,3 %), Россия – Германия (+ 28,8 %), Россия – Италия (+ 11,2 %), Россия – Китай (+ 5,5 %).

Напомним, согласно графику движения поездов на 2016/2017 год международные пассажирские перевозки осуществляются в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии – Германию, Францию, Польшу, Австрию, Чехию, Монако, Италию, Финляндию, Китай, Монголию, КНДР по 20 международным маршрутам.

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В сообщении со странами дальнего зарубежья курсируют комфортабельные поезда АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»), состоящие из новых четырехместных купейных вагонов габарита RIC совместного производства ОАО «Тверской вагоностроительный завод» и Siemens. В вагонах предусмотрены удобные спальные места, розетки в каждом купе и откидной столик в комбинации с раковиной. Все вагоны оборудованы системой кондиционирования воздуха с индивидуальной регулировкой в купе, в каждом вагоне находятся две санитарные комнаты (одна – со встроенным душем).

Учитывая рост спроса на перевозки и в целях повышения качества обслуживания пассажиров, с декабря 2016 года начал курсировать новый международный поезд № 13/14 «Стриж»/Strizh сообщением Москва – Берлин. Отличительной чертой данного поезда является то, что впервые пассажирский поезд сформирован из вагонов, оборудованных системой автоматического изменения ширины колесных пар. Эта технология позволяет сократить время на переход с железнодорожной колеи российского стандарта (1520 мм) на европейский (1435 мм) по ст. Брест (Белоруссия).