Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Перевозки пассажиров поездами дальнего следования в международном сообщении со странами дальнего зарубежья в январе-мае 2017 года выросли на 19,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили почти 264,2 тыс. человек. Наибольший рост наблюдается в сообщении Россия – Германия (+ 32,5 %), Россия – Финляндия (+ 30,8 %), Россия – Италия (+ 20 %), Россия – Австрия (+ 17 %), Россия – Китай (+ 14,1 %).
Согласно графику движения поездов на 2016/2017 год международные пассажирские перевозки осуществляются в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии – Германию, Францию, Финляндию, Польшу, Австрию, Чехию, Монако, Италию, Китай, Монголию и т.д. по 20 международным маршрутам.
Напомним, для обеспечения постоянно растущего спроса на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в сообщении Россия – Европа в целом и в том числе, в сообщении Россия – Германия, холдингом «РЖД» с декабря 2016 года назначен поезд № 13/14 «Стриж»/Strizh Москва – Берлин. В январе-мае 2017 года ими перевезено порядка 10 тыс. пассажиров. Всего с момента запуска (с 17 декабря 2016 года) поездами Strizh перевезено около 11 тыс. пассажиров.