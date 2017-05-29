Перевозки пассажиров в сообщении со странами дальнего зарубежья выросли на 20 % в январе-мае

16 июня 2017 г.

Перевозки пассажиров поездами дальнего следования в международном сообщении со странами дальнего зарубежья в январе-мае 2017 года выросли на 19,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили почти 264,2 тыс. человек. Наибольший рост наблюдается в сообщении Россия – Германия (+ 32,5 %), Россия – Финляндия (+ 30,8 %), Россия – Италия (+ 20 %), Россия – Австрия (+ 17 %), Россия – Китай (+ 14,1 %).

Согласно графику движения поездов на 2016/2017 год международные пассажирские перевозки осуществляются в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии – Германию, Францию, Финляндию, Польшу, Австрию, Чехию, Монако, Италию, Китай, Монголию и т.д. по 20 международным маршрутам.

Напомним, для обеспечения постоянно растущего спроса на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в сообщении Россия – Европа в целом и в том числе, в сообщении Россия – Германия, холдингом «РЖД» с декабря 2016 года назначен поезд № 13/14 «Стриж»/Strizh Москва – Берлин. В январе-мае 2017 года ими перевезено порядка 10 тыс. пассажиров. Всего с момента запуска (с 17 декабря 2016 года) поездами Strizh перевезено около 11 тыс. пассажиров.