Перевозки тихоокеанских морепродуктов ускоренными поездами в январе 2017 года выросли в 1,7 раза

9 февраля 2017 г.

Со станций Дальневосточной железной дороги в западные регионы России в январе отправлено 13 ускоренных рефрижераторных поездов, груженных тихоокеанскими морепродуктами. Общий вес продукции составил около 27,6 тыс. тонн. За аналогичный период прошлого года было отправлено 8 таких составов, в которых перевезено около 16 тыс. тонн рыбы.

Рост популярности отправок ускоренными поездами обусловлен необходимостью доставки скоропортящихся продуктов в розничные сети в максимально сжатые сроки.

Время следования таких составов от тихоокеанского побережья до центральных регионов страны составляет около 10 дней. Регулярная ускоренная доставка морепродуктов особенно актуальна в условиях ограниченного числа холодильных мощностей в местах формирования грузопотоков.

Кроме того, поезда данной категории имеют ступенчатую маршрутизацию. Так называемый принцип «грузового экспресса» дает возможность осуществлять быструю прицепку и отцепку вагонов на станциях в пути следования.

Всего за январь текущего года различными поездами отправлено около 55 тыс. тонн тихоокеанской рыбы, что примерно соответствует аналогичному показателю прошлого года.