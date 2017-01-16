С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
Со станций Дальневосточной железной дороги в западные регионы России в январе отправлено 13 ускоренных рефрижераторных поездов, груженных тихоокеанскими морепродуктами. Общий вес продукции составил около 27,6 тыс. тонн. За аналогичный период прошлого года было отправлено 8 таких составов, в которых перевезено около 16 тыс. тонн рыбы.
Рост популярности отправок ускоренными поездами обусловлен необходимостью доставки скоропортящихся продуктов в розничные сети в максимально сжатые сроки.
Время следования таких составов от тихоокеанского побережья до центральных регионов страны составляет около 10 дней. Регулярная ускоренная доставка морепродуктов особенно актуальна в условиях ограниченного числа холодильных мощностей в местах формирования грузопотоков.
Кроме того, поезда данной категории имеют ступенчатую маршрутизацию. Так называемый принцип «грузового экспресса» дает возможность осуществлять быструю прицепку и отцепку вагонов на станциях в пути следования.
Всего за январь текущего года различными поездами отправлено около 55 тыс. тонн тихоокеанской рыбы, что примерно соответствует аналогичному показателю прошлого года.