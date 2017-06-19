Автомобильная отрасль в составе транспортного комплекса России занимает лидирующее положение по динамике развития и востребованности услуг. Постепенно наращивая свои мощности, она обладает хорошими перспективами, но при этом демонстрирует немало проблем. На страницах седьмого номера, ключевой темой которого стала логистика в автомобильной промышленности, мы постарались подобрать материалы, направленные на поиск их решения.
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Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
ОАО «РЖД» продолжает наращивать объемы перевозок тихоокеанских морепродуктов ускоренными поездами. Со станций Дальневосточной железной дороги с начала текущего года отправлено 96 ускоренных рефрижераторных поездов, груженных тихоокеанскими морепродуктами общим весом 179,6 тыс. тонн. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было отправлено 54 ускоренных состава, перевезено около 95,4 тыс. тонн рыбы.
Ускоренные рефрижераторные поезда формируются на станциях Мыс Чуркин и Угольная, где консолидируются вагоны с других станций Приморского края. Время следования таких составов до центральных регионов страны составляет около 10 дней, что особенно актуально в условиях ограниченных холодильных мощностей в местах формирования грузопотоков.
В целом в январе-июле 2017 года со станций ДВЖД отправлено 331,6 тыс. тонн рыбы.