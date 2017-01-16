Первый в стрит-ритейле магазин KIKO Milano появится на Кузнецком Мосту

1 февраля 2017 г.

Москва

Итальянский косметический бренд KIKO Milano открывает флагманский магазин в самом центре столицы, по адресу: ул. Кузнецкий Мост, 7. Консультантом сделки по аренде помещения площадью 172 кв. м выступила компания JLL.

Компания KIKO Milano, основанная в 1997 году в Италии, изменила традиционные косметические стандарты по всему миру. Сегодня компания KIKO насчитывает более 950 магазинов в 20 странах, а также интернет-магазины в 36 странах и предлагает широкий ассортимент декоративной косметики, косметических принадлежностей и средств для ухода за кожей. В России бренд представлен с 2016 года и насчитывает 14 магазинов в торговых центрах Москвы и один в Ростове-на-Дону.

Открытие нового магазина на Кузнецком Мосту состоится 4-го февраля.

Ксения Казимирова, директор отдела развития KIKO Milano в России, говорит: «Продукция KIKO Milano пользуется высоким спросом у покупательниц по всему миру, и мы видим, что она уже полюбилась и нашим женщинам. Открытие флагманского магазина – важный этап развития бренда на российском рынке, который сегодня является одним из приоритетных для KIKO Milano. Россия – важный рынок, и у нас на него много планов».

Наталья Озерная, заместитель руководителя отдела стрит-ритейла компании JLL в Москве, комментирует: «Кузнецкий Мост в очередной раз подтверждает статус одного из главных торговых коридоров Москвы для открытия флагманских форматов мировых брендов. Ключевыми критериями при выборе объекта для первого магазина KIKO Milano в стрит-ритейле являлись центральная локация с высоким покупательским трафиком, отличные визуальные характеристики и правильное, премиальное соседство. Помещение на Кузнецком Мосту, в непосредственной близости от ЦУМа, бутиков мировых брендов, популярных ресторанов и основных достопримечательностей, целиком отвечает требованиям, предъявляемым к флагманам. Мы уверены, что новый магазин KIKO Milano будет пользоваться высоким спросом, позитивно повлияет на имидж бренда и повысит его узнаваемость в стране».