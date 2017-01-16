С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
Москва
Итальянский косметический бренд KIKO Milano открывает флагманский магазин в самом центре столицы, по адресу: ул. Кузнецкий Мост, 7. Консультантом сделки по аренде помещения площадью 172 кв. м выступила компания JLL.
Компания KIKO Milano, основанная в 1997 году в Италии, изменила традиционные косметические стандарты по всему миру. Сегодня компания KIKO насчитывает более 950 магазинов в 20 странах, а также интернет-магазины в 36 странах и предлагает широкий ассортимент декоративной косметики, косметических принадлежностей и средств для ухода за кожей. В России бренд представлен с 2016 года и насчитывает 14 магазинов в торговых центрах Москвы и один в Ростове-на-Дону.
Открытие нового магазина на Кузнецком Мосту состоится 4-го февраля.
Ксения Казимирова, директор отдела развития KIKO Milano в России, говорит: «Продукция KIKO Milano пользуется высоким спросом у покупательниц по всему миру, и мы видим, что она уже полюбилась и нашим женщинам. Открытие флагманского магазина – важный этап развития бренда на российском рынке, который сегодня является одним из приоритетных для KIKO Milano. Россия – важный рынок, и у нас на него много планов».
Наталья Озерная, заместитель руководителя отдела стрит-ритейла компании JLL в Москве, комментирует: «Кузнецкий Мост в очередной раз подтверждает статус одного из главных торговых коридоров Москвы для открытия флагманских форматов мировых брендов. Ключевыми критериями при выборе объекта для первого магазина KIKO Milano в стрит-ритейле являлись центральная локация с высоким покупательским трафиком, отличные визуальные характеристики и правильное, премиальное соседство. Помещение на Кузнецком Мосту, в непосредственной близости от ЦУМа, бутиков мировых брендов, популярных ресторанов и основных достопримечательностей, целиком отвечает требованиям, предъявляемым к флагманам. Мы уверены, что новый магазин KIKO Milano будет пользоваться высоким спросом, позитивно повлияет на имидж бренда и повысит его узнаваемость в стране».