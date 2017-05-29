ПГК наращивает отгрузку химикатов и соды из Приволжья

29 июня 2017 г.

За 5 месяцев 2017 года Нижегородский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез по Горьковской железной дороге (ГЖД) 42,7 тыс. тонн химикатов и соды, на 9% увеличив аналогичные показатели прошлого года. Грузооборот составил 90,4 млн т-км. Доля ПГК в общем объёме перевозок химикатов и соды на Горьковской магистрали выросла с 4% до 5%.

«Рост показателей обеспечен за счет существенного увеличения погрузки серы в адрес предприятий химической промышленности Северо-Западного региона России, а также сохранения объемов перевозок реагентов в направлении рынка Восточной Сибири», – прокомментировал директор Нижегородского филиала Тарас Залужный.

В частности, с начала 2017 года филиал в 3,6 раз увеличил перевозки серы, до 21,7 тыс. тонн. Погрузка реагентов сохранилась на уровне 2016 года – 4,7 тыс. тонн.

Объем внутренних перевозок в сегменте химикатов и соды вырос на 45% к уровню прошлого года и составил 39,9 тыс. тонн, экспортная отгрузка сократилась на 76%, до 2,8 тыс. тонн.

Грузы следовали в полувагонах и крытых вагонах преимущественно со станций Зелецино, Юрьевец, Чепецкая, Восстание и Новочебоксарск ГЖД в адрес грузополучателей России, а также на экспорт, в Казахстан и Узбекистан.