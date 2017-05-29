Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
За 5 месяцев 2017 года Нижегородский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез по Горьковской железной дороге (ГЖД) 42,7 тыс. тонн химикатов и соды, на 9% увеличив аналогичные показатели прошлого года. Грузооборот составил 90,4 млн т-км. Доля ПГК в общем объёме перевозок химикатов и соды на Горьковской магистрали выросла с 4% до 5%.
«Рост показателей обеспечен за счет существенного увеличения погрузки серы в адрес предприятий химической промышленности Северо-Западного региона России, а также сохранения объемов перевозок реагентов в направлении рынка Восточной Сибири», – прокомментировал директор Нижегородского филиала Тарас Залужный.
В частности, с начала 2017 года филиал в 3,6 раз увеличил перевозки серы, до 21,7 тыс. тонн. Погрузка реагентов сохранилась на уровне 2016 года – 4,7 тыс. тонн.
Объем внутренних перевозок в сегменте химикатов и соды вырос на 45% к уровню прошлого года и составил 39,9 тыс. тонн, экспортная отгрузка сократилась на 76%, до 2,8 тыс. тонн.
Грузы следовали в полувагонах и крытых вагонах преимущественно со станций Зелецино, Юрьевец, Чепецкая, Восстание и Новочебоксарск ГЖД в адрес грузополучателей России, а также на экспорт, в Казахстан и Узбекистан.