ПГК наращивает перевозки нефтяных грузов в Западной Сибири

7 июля 2017 г.

Во II квартале 2017 года Новосибирский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез в цистернах более 383 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов со станций Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД), на 12% превысив аналогичный показатель прошлого года. Грузооборот филиала в указанном сегменте вырос на 7% и составил 1,4 млрд т-км. Доля филиала в общем объеме перевозок нефти и нефтепродуктов по ЗСЖД сохранилась на уровне 7%.

Основную номенклатуру перевозок составили топочный мазут, дизельное топливо, газовый бензин, дистиллят газового конденсата и сырье для нефтехимического производства.

«Несмотря на множество факторов, влияющих на снижение железнодорожных перевозок нефтегрузов в России, мы сохраняем баланс погрузки в соответствии с потребностями грузоотправителей. Филиал осуществляет перевозку нефтепродуктов по всей России, в том числе в направлении рынков Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока, портов Северо-Запада. До конца 2017 года мы планируем сохранить уровень объема погрузки в цистернах за счет долгосрочных договоренностей с ключевыми грузоотправителями», – отметил директор Новосибирского филиала Евгений Долженко.

Рост показателей связан с увеличение доли погрузки нефтепродуктов «ВПК-Ойл», а также привлечением фиксированных объемов перевозок продукции «НефтеХимСервис» (НХС) со станции Судженка в Кемеровской области. В частности, объем погрузки темных и светлых нефтепродуктов с Яйского нефтеперерабатывающего завода (входит в НХС) во II квартале 2017 года увеличился на 28%, до 235 тыс. тонн.

Грузы следовали с различных станций ЗСЖД в адрес грузополучателей Омской и Кемеровской областей, для предприятий Северо-Западного, Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов, а также на экспорт – в Монголию и Кыргызстан.