Автомобильная отрасль в составе транспортного комплекса России занимает лидирующее положение по динамике развития и востребованности услуг. Постепенно наращивая свои мощности, она обладает хорошими перспективами, но при этом демонстрирует немало проблем. На страницах седьмого номера, ключевой темой которого стала логистика в автомобильной промышленности, мы постарались подобрать материалы, направленные на поиск их решения.
Уважаемые читатели и подписчики!
Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
За 7 месяцев 2017 года Московский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез 787 тыс. тонн черных металлов, на 8% увеличив аналогичный показатель 2016 года. Грузооборот в указанном сегменте вырос на 38% и составил 714 млн т-км.
«В январе-июле этого года мы существенно нарастили погрузку металлургической продукции в полувагонах, особенно проката черных металлов в местном сообщении и ферросплавов в адрес Юго-Восточной железной дороги. На рост показателей также повиляла проводимая филиалом работа по сокращению простоев вагонов. С начала года нам удалось снизить время простоя полувагонов под погрузкой на 28%, до 3,2 суток, выгрузкой – на 25%, до 2,8 суток», – отметил директор филиала Виктор Храпов.
В отчетный период объем перевозок проката черных металлов вырос на 10% по отношению к аналогичному показателю прошлого года, до 393 тыс. тонн. Объем погрузки чугуна увеличился на 63% и составил 36 тыс. тонн, ферросплавов – на 14%, до 27 тыс. тонн. На уровне прошлого года сохранился объем перевозок стальных заготовок и профилей – 291 тыс. тонн и 20 тыс. тонн, соответственно.
По сравнению с 2016 годом перевозки черных металлов во внутреннем сообщении выросли на 9%, до 715 тыс. тонн, объем экспорта сопоставим с аналогичным периодом прошлого года – 72 тыс. тонн.
Грузы следовали в полувагонах со станций МЖД в адрес грузополучателей России, а также на экспорт, через порт Новороссийска.