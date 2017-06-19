ПГК наращивает погрузку черных металлов в Центральном регионе России

15 августа 2017 г.

За 7 месяцев 2017 года Московский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез 787 тыс. тонн черных металлов, на 8% увеличив аналогичный показатель 2016 года. Грузооборот в указанном сегменте вырос на 38% и составил 714 млн т-км.

«В январе-июле этого года мы существенно нарастили погрузку металлургической продукции в полувагонах, особенно проката черных металлов в местном сообщении и ферросплавов в адрес Юго-Восточной железной дороги. На рост показателей также повиляла проводимая филиалом работа по сокращению простоев вагонов. С начала года нам удалось снизить время простоя полувагонов под погрузкой на 28%, до 3,2 суток, выгрузкой – на 25%, до 2,8 суток», – отметил директор филиала Виктор Храпов.

В отчетный период объем перевозок проката черных металлов вырос на 10% по отношению к аналогичному показателю прошлого года, до 393 тыс. тонн. Объем погрузки чугуна увеличился на 63% и составил 36 тыс. тонн, ферросплавов – на 14%, до 27 тыс. тонн. На уровне прошлого года сохранился объем перевозок стальных заготовок и профилей – 291 тыс. тонн и 20 тыс. тонн, соответственно.

По сравнению с 2016 годом перевозки черных металлов во внутреннем сообщении выросли на 9%, до 715 тыс. тонн, объем экспорта сопоставим с аналогичным периодом прошлого года – 72 тыс. тонн.

Грузы следовали в полувагонах со станций МЖД в адрес грузополучателей России, а также на экспорт, через порт Новороссийска.