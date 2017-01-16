ПГК нарастил объемы погрузки черных металлов на московской железной дороге

24 января 2017 г.

За 12 месяцев 2016 года Московский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез 1,2 млн тонн черных металлов в полувагонах, на 24% превысив аналогичные показатели 2015 года. Грузооборот в указанном сегменте увеличился в 2 раза и составил 886 млн т-км. Доля филиала в общем объеме перевозок черных металлов по Московской железной дороге (МЖД) выросла с 25% до 30%.

Основную номенклатуру составили стальные заготовки и профили, прокат черных металлов, ферросплавы, чугун и трубы.

Положительная динамика обусловлена эффективным планированием перевозок, своевременным обеспечением подвижным составом грузоотправителей региона, а также расширением географии поставок металлургических грузов.

Например, в 2016 году объем перевозок стальных заготовок, профилей и труб, вырос в 2 раза по отношению к аналогичным показателям 2015 года, до 505 тыс. тонн, 24 тыс. тонн и 16 тыс. тонн, соответственно. Объем погрузки чугуна увеличился в 4 раза, до более 49 тыс. тонн. Объем перевозок ферросплавов сохранился на уровне прошлого года и составил 37 тыс. тонн.

Внутренние перевозки выросли на 23% и составили 1,1 млн тонн, объем экспорта черных металлов увеличился на 29%, до 159 тыс. тонн.

Грузы следовали со станций МЖД в адрес грузополучателей России, а также на экспорт в страны ближнего зарубежья, преимущественно в Латвию, Литву и Белоруссию.

«В прошлом году мы осуществляли перевозку труб в адрес Свердловской магистрали, ранее такие грузы в этом направлении мы не перевозили. Кроме того, существенно увеличился грузопоток стальной заготовки в адрес предприятий Северо-Кавказской железной дороги и чугуна – в направлении Белоруссии», – уточнил директор Московского филиала ПГК Виктор Храпов.