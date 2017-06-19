ПГК нарастила грузопоток в Поволжье

22 августа 2017 г.

В январе-июле 2017 года Нижегородский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез по Горьковской железной дороге (ГЖД) 2,6 млн тонн грузов, на 18% увеличив аналогичные показатели 2016 года. Грузооборот вырос в 2 раза и составил 2,8 млрд т-км. Доля ПГК в общем объёме перевозок на полигоне ГЖД выросла с 15% до 17%.

«Совместные усилия с грузоотправителями и ГЖД привели к ускорению оборота вагона, в результате чего мы обеспечили гарантированную подачу подвижного состава к местам погрузки/выгрузки и нарастили погрузку крупнейших предприятий Поволжья. Например, объем перевозок цемента в адрес Московской железной дороги увеличился более чем в 2 раза, строительных грузов на Север – в 2,5 раза, а объемы отправок металлолома в направлении Свердловской магистрали, а также химикатов и соды на Северо-Запад выросли в 3 раза», – прокомментировал директор филиала Тарас Залужный.

В отчетный период филиал перевез 1,5 млн тонн цемента, улучшив показатель 2016 года на 54%; 388 тыс. тонн лома черных металлов (+10% к уровню 2016 года); 125 тыс. тонн строительных грузов (+46%); 54 тыс. тонн химикатов и соды (+6%). Кроме того, в отчетный период филиал погрузил 31 тыс. тонн кокса (в январе-июле 2016 года перевозка этого груза не осуществлялась).

Объем внутренних перевозок филиала в январе-июле 2017 года составил 2,53 млн тонн, что на 20% выше аналогичного периода прошлого года. Объем экспортных перевозок снизился на 32%, до 75 тыс. тонн.

Грузы следовали со станций ГЖД в местном сообщении и в адрес грузополучателей в пределах РФ, а также на экспорт преимущественно в направлении стран Балтии, Белоруссии, Азербайджана, Таджикистана.