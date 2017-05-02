ПГК нарастила объем перевозок нефтепродуктов на Дальнем Востоке

19 мая 2017 г.

За январь-апрель 2017 года Владивостокский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез более 1,2 млн тонн нефтегрузов в цистернах, на 40% превысив аналогичные показатели 2016 года. Грузооборот в указанном сегменте увеличился на 40% и составил 1,2 млрд т-км.

Основную номенклатуру грузов составили дизельное топливо, бензин, керосин и мазут.

«Эффективное оперирование вагонными активами, включая гарантированную подачу подвижного состава к местам погрузки, сокращение времени нахождения вагонов под грузовыми операциями, а также развитие услуг комплексного транспортно-экспедиционного обслуживания в сегменте нефтепродуктов позволили нам обеспечить рост грузовой базы»,- прокомментировал рост показателей директор Владивостокского филиала ПГК Виктор Осипов.

В частности, за 4 месяца 2017 года объемы перевозок светлых нефтепродуктов увеличились на 51%, до 907 тыс. тонн, темных – на 17%, до 325 тыс. тонн.

Грузы следовали со станций Дземги, Тихоречное, Бира ДВЖД в адрес грузополучателей Дальневосточного региона, а также на экспорт в Японию, Республику Корею и Китай.