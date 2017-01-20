Журнал «ЛОГИСТИКА» принял участие в XX Московском международном логистическом форуме - ММЛФ-2017. Директор издательства и «Агентства Маркет Гайд» Юлия Кислова выступила на 14-й Международной конференции «Логистика и управление цепями поставок», прошедшей в рамках XX Московского международного логистического форума 16 февраля 2017 г. в Москве.
С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
В январе-декабре 2016 года Санкт-Петербургский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез более 117 тыс. тонн грузов в Калининградскую область, в 7,5 раз превысив аналогичный показатель прошлого года. Грузооборот филиала в указанном направлении увеличился в 8 раз и достиг более 121 млн т-км.
Основную номенклатуру перевозимых грузов составили цемент и строительные грузы.
Положительная динамика обусловлена увеличением объемов перевозок продукции «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» в рамках сервисного контракта, а также ростом спроса на строительные материалы в связи с реализацией федеральных проектов по строительству дорог, дорожной инфраструктуры и возведению в Калининграде стадиона к чемпионату мира по футболу.
В результате объём перевозок цемента в отчетный период вырос в 7 раз, до 104 тыс. тонн, строительных грузов – в 27 раз, до 6 тыс. тонн.
Грузы следовали преимущественно в крытых вагонах и цементовозах со станций Сланцы, Колпино Октябрьской железной дороги через паромную переправу Усть-Луга-Балтийск, а также транзитом по территории Литвы и Белоруссии в адрес станций Кутузово-Новое, Дзержинская-Новая, Калининград-Сортировочная Калининградской железной дороги.