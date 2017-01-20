ПГК нарастила объем перевозок в Калининградскую область

22 февраля 2017 г.

В январе-декабре 2016 года Санкт-Петербургский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез более 117 тыс. тонн грузов в Калининградскую область, в 7,5 раз превысив аналогичный показатель прошлого года. Грузооборот филиала в указанном направлении увеличился в 8 раз и достиг более 121 млн т-км.

Основную номенклатуру перевозимых грузов составили цемент и строительные грузы.

Положительная динамика обусловлена увеличением объемов перевозок продукции «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» в рамках сервисного контракта, а также ростом спроса на строительные материалы в связи с реализацией федеральных проектов по строительству дорог, дорожной инфраструктуры и возведению в Калининграде стадиона к чемпионату мира по футболу.

В результате объём перевозок цемента в отчетный период вырос в 7 раз, до 104 тыс. тонн, строительных грузов – в 27 раз, до 6 тыс. тонн.

Грузы следовали преимущественно в крытых вагонах и цементовозах со станций Сланцы, Колпино Октябрьской железной дороги через паромную переправу Усть-Луга-Балтийск, а также транзитом по территории Литвы и Белоруссии в адрес станций Кутузово-Новое, Дзержинская-Новая, Калининград-Сортировочная Калининградской железной дороги.