ПГК нарастила объем перевозок в полувагонах на Дальнем Востоке

21 февраля 2017 г.

В январе 2017 года Владивостокский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) на 40% нарастил объём перевозок грузов в полувагонах относительно января прошлого года, до 385 тыс. тонн. Грузооборот в указанном сегменте увеличился на 5% и составил 654 млн т-км. Доля ПГК в общем объёме перевозок на полигоне Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) и Железных дорог Якутии (ЖДЯ) выросла с 10% до 17%.

Основную номенклатуру грузов составил каменный уголь.

Положительная динамика обусловлена увеличением объемов погрузки твердого топлива ключевыми клиентами ПГК в Якутии и на Сахалине и повышением уровня производительности вагона за счёт ускорения оборота и маршрутизации отправок.

Погрузка энергетического груза увеличилась к январю 2016 года на 37% до 367 тыс. тонн.

Экспортные перевозки увеличились по сравнению с аналогичными показателями прошлого года на 19%, до 138 тыс. тонн. Рост обусловлен повышением спроса на российский уголь на рынках стран АТР. Перевозки внутри России увеличились на 51%, до 228,5 тыс. тонн.

Основной объем грузов следовал со станций Победино-Сахалинское, Невельск Дальневосточной железной дороги, Чульбасс, Денисовская Железных дорог Якутии в адрес коммунальных предприятий Якутии, Дальневосточного региона и Сахалина, а также на экспорт в Японию и через пограничный переход Камышовая/Хуньчунь в Китай.