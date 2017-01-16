С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
В январе 2017 года Владивостокский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) на 40% нарастил объём перевозок грузов в полувагонах относительно января прошлого года, до 385 тыс. тонн. Грузооборот в указанном сегменте увеличился на 5% и составил 654 млн т-км. Доля ПГК в общем объёме перевозок на полигоне Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) и Железных дорог Якутии (ЖДЯ) выросла с 10% до 17%.
Основную номенклатуру грузов составил каменный уголь.
Положительная динамика обусловлена увеличением объемов погрузки твердого топлива ключевыми клиентами ПГК в Якутии и на Сахалине и повышением уровня производительности вагона за счёт ускорения оборота и маршрутизации отправок.
Погрузка энергетического груза увеличилась к январю 2016 года на 37% до 367 тыс. тонн.
Экспортные перевозки увеличились по сравнению с аналогичными показателями прошлого года на 19%, до 138 тыс. тонн. Рост обусловлен повышением спроса на российский уголь на рынках стран АТР. Перевозки внутри России увеличились на 51%, до 228,5 тыс. тонн.
Основной объем грузов следовал со станций Победино-Сахалинское, Невельск Дальневосточной железной дороги, Чульбасс, Денисовская Железных дорог Якутии в адрес коммунальных предприятий Якутии, Дальневосточного региона и Сахалина, а также на экспорт в Японию и через пограничный переход Камышовая/Хуньчунь в Китай.