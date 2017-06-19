ПГК нарастила объемы перевозок минеральных и химических удобрений в полувагоназ

22 августа 2017 г.

За 7 месяцев 2017 года Воронежский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез более 107 тыс. тонн химических и минеральных удобрений в полувагонах, в 3,6 раза превысив аналогичный показатель 2016 года. Грузооборот в данном сегменте увеличился в 2 раза и составил 113 млн т-км.

«Положительная динамика обусловлена адресной работой специалистов филиала по привлечению дополнительных объемов груза, а также ростом объема транспортировки минеральных удобрений в рамках договора с одним из ключевых клиентов – АО «Минудобрения», – отметил директор Воронежского филиала ПГК Александр Герасимов.

Объем экспортных перевозок по сравнению с аналогичными показателями прошлого года увеличился в 1,7 раза, до 59,5 тыс. тонн, внутрироссийские перевозки выросли в 7 раз, до 48 тыс. тонн.

Грузы следовали со станций Россошь, Новолипецк Юго-Восточной железной дороги в адрес грузополучателей России, а также на экспорт в страны СНГ, Румынию, Республику Болгария и Венгерскую Республику.