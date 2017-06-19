Автомобильная отрасль в составе транспортного комплекса России занимает лидирующее положение по динамике развития и востребованности услуг. Постепенно наращивая свои мощности, она обладает хорошими перспективами, но при этом демонстрирует немало проблем. На страницах седьмого номера, ключевой темой которого стала логистика в автомобильной промышленности, мы постарались подобрать материалы, направленные на поиск их решения.
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Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
За 7 месяцев 2017 года Воронежский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез более 107 тыс. тонн химических и минеральных удобрений в полувагонах, в 3,6 раза превысив аналогичный показатель 2016 года. Грузооборот в данном сегменте увеличился в 2 раза и составил 113 млн т-км.
«Положительная динамика обусловлена адресной работой специалистов филиала по привлечению дополнительных объемов груза, а также ростом объема транспортировки минеральных удобрений в рамках договора с одним из ключевых клиентов – АО «Минудобрения», – отметил директор Воронежского филиала ПГК Александр Герасимов.
Объем экспортных перевозок по сравнению с аналогичными показателями прошлого года увеличился в 1,7 раза, до 59,5 тыс. тонн, внутрироссийские перевозки выросли в 7 раз, до 48 тыс. тонн.
Грузы следовали со станций Россошь, Новолипецк Юго-Восточной железной дороги в адрес грузополучателей России, а также на экспорт в страны СНГ, Румынию, Республику Болгария и Венгерскую Республику.