ПГК нарастила объемы погрузки в цементовозы на Горьковской магистрали

13 февраля 2017 г.

В январе 2017 года Нижегородский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез в цементовозах по Горьковской железной дороге (ГЖД) более 73 тыс. тонн грузов, на 11% увеличив аналогичные показатели прошлого года. Грузооборот вырос на 37% и составил 50 млн т-км.

Номенклатуру перевозок составили цемент и промышленное сырье.

Основным драйвером роста погрузки послужило увеличение объемов перевозок цемента предприятия «Мордовцемент» в рамках сервисного контракта ПГК с «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», а также обеспечение бесперебойного вывоза продукции холдинга со станции Нуя ГЖД.

Грузы следовали в цементовозах со станций Нуя и Сухобезводное в пределах Горьковской магистрали, а также в адрес грузополучателей Московской, Октябрьской, Северной, Свердловской и Куйбышевской железных дорог.

«Помимо обеспечения потребностей «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» мы проделали большую работу по повышению производительности цементовозов. Например, благодаря развитию мобильных сервисов по оперативному устранению неисправностей вагонов на месте, сокращению простоев под грузовыми операциями и времени нахождения вагона на пути, филиалу удалось сократить полный цикл оборота цементовозов. Сегодня этот показатель составляет 3,2 суток, что на 22% ниже уровня января 2016 года», – добавил директор Нижегородского филиала Тарас Залужный.