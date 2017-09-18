Логистика, выступая индикатором всех экономических явлений, происходящих в стране, стремится к оптимизации издержек и повышению эффективности бизнес-процессов. Эта тенденция четко прослеживается в сегменте электронной коммерции, который наиболее активно развивается в настоящее время. По мнению компаний ‒ разработчиков логистических решений, сегодня профессиональное сообщество хочет обладать реальными работающими инструментами эффективного управления логистикой.
«Агентство Маркет Гайд» стало победителем открытого конкурса Департамента спорта и туризма г. Москвы
1 сентября 2017 г. Департамент спорта и туризма г. Москвы объявил об открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на оказание услуг по ежегодному мониторингу туристских и экскурсионных потоков, расходов туристов и экскурсантов на территории города Москвы, оценке туристского потребления.
Заявки на участие в тендере подали ООО «Агентство Маркет Гайд», ООО «Центр региональных социально-экономических исследований», ООО «И-ЭЙДЖ».
Вопросы развития логистических технологий в сферах транспорта, промышленности и бизнеса в последние годы приобрели стратегический характер. Развивается нормативная база в области стандартизации процессов и управления жизненным циклом сложных систем, много внимания уделяется вопросам непрерывности цепей поставок. Российские бизнесмены сегодня сталкиваются с трудностями по загрузке складов и логистических центров, перенаправляя потоки на внутренний рынок, именно поэтому устойчивость и безопасность работы транспортно-логистического комплекса РФ актуальна как никогда.
Директор Иркутского филиала АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) Валерий Яхимович отметил, что ключевой задачей рынка грузовых железнодорожных перевозок сегодня является оптимизация управления парком вагонов и повышение эффективности их использования на сети российских железных дорог. Об этом он заявил на круглом столе, посвященном вопросам взаимодействия с грузоотправителями и партнерами ПГК в Восточной Сибири и Забайкалье.
В своем выступлении руководитель филиала прокомментировал итоги работы за 9 месяцев 2017 года и подчеркнул, что несмотря на все кризисные явления филиал прочно удерживает долю ПГК на Восточно-Сибирской (ВСЖД) и Забайкальской железных дорогах (ЗАБЖД) на уровне прошлого года – 14%.
«Сбалансированный клиентский портфель обеспечивает загрузку филиала и позволяет удерживать свои позиции. По итогам 9 месяцев 2017 года мы наблюдаем положительную динамику в сегменте цистерн – рост к прошлому году на 4%, крытом подвижном составе – на 23%, платформах – на 39%. Кроме того, мы прилагаем существенные усилия для повышения производительности вагонов. В частности, в этом году нам удалось сократить оборот вагона на 0,7 суток, что позволило высвободить 6,3 тыс. вагонов. Уверен, что совместные с участниками рынка действия по улучшению качества управления главным активом – вагоном – благоприятно скажутся на увеличении скорости перевозок. Вагон должен работать и приносить прибыль», – рассказал Валерий Яхимович.
Кроме того, директор филиала представил на круглом столе два новых цифровых сервиса компании – онлайн кабинет клиента, где можно в режиме реального времени отслеживать местоположение вагона по заданным параметрам, и электронный документооборот (ЭДО), который позволит значительно сократить время на подготовку/отправку документов и повысит производительность труда.
Начальник отдела железнодорожного транспорта Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Ольга Золоторева отметила: «В настоящее время создание современного рынка транспортных услуг, результативное взаимодействие всех его участников, в том числе и государственных структур – важнейшее условие эффективного развития операторского бизнеса. Мероприятие Первой Грузовой Компании – уникальная площадка, на которой формируются единые подходы по развитию железнодорожной отрасли региона. Только во взаимодействии и сотрудничестве с органами государственной власти, при соблюдении паритета интересов и достижения гармоничного развития экономики региона возможно решать все возникающие проблемы».
Первый заместитель начальника Восточно-Сибирского территориального центра фирменного транспортного обслуживания Игорь Балушкин поддержал тему круглого стола и отметил, что повышение эффективности вагонного парка сегодня крайне актуальная задача.
«ПГК – один из крупнейших партнеров Восточно-Сибирской железной дороги. Отличительной особенностью компании является диверсифцрованность, обширная база грузоотправителей и возможности по перевозке более 30 различных номенклатур грузов на полигоне дороги», – подчеркнул Игорь Балушкин.
Круглый стол Иркутского филиала ПГК состоялся 26 октября. В мероприятие приняли участие грузоотправители – партнеры компании в регионе, руководители дирекций Восточно-Сибирской железной дороги, а также представители исполнительных органов государственной власти Иркутской области.