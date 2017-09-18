ПГК обсудила вопросы повышения производительности вагонных активов в Иркутске

31 октября 2017 г.

Директор Иркутского филиала АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) Валерий Яхимович отметил, что ключевой задачей рынка грузовых железнодорожных перевозок сегодня является оптимизация управления парком вагонов и повышение эффективности их использования на сети российских железных дорог. Об этом он заявил на круглом столе, посвященном вопросам взаимодействия с грузоотправителями и партнерами ПГК в Восточной Сибири и Забайкалье.

В своем выступлении руководитель филиала прокомментировал итоги работы за 9 месяцев 2017 года и подчеркнул, что несмотря на все кризисные явления филиал прочно удерживает долю ПГК на Восточно-Сибирской (ВСЖД) и Забайкальской железных дорогах (ЗАБЖД) на уровне прошлого года – 14%.

«Сбалансированный клиентский портфель обеспечивает загрузку филиала и позволяет удерживать свои позиции. По итогам 9 месяцев 2017 года мы наблюдаем положительную динамику в сегменте цистерн – рост к прошлому году на 4%, крытом подвижном составе – на 23%, платформах – на 39%. Кроме того, мы прилагаем существенные усилия для повышения производительности вагонов. В частности, в этом году нам удалось сократить оборот вагона на 0,7 суток, что позволило высвободить 6,3 тыс. вагонов. Уверен, что совместные с участниками рынка действия по улучшению качества управления главным активом – вагоном – благоприятно скажутся на увеличении скорости перевозок. Вагон должен работать и приносить прибыль», – рассказал Валерий Яхимович.

Кроме того, директор филиала представил на круглом столе два новых цифровых сервиса компании – онлайн кабинет клиента, где можно в режиме реального времени отслеживать местоположение вагона по заданным параметрам, и электронный документооборот (ЭДО), который позволит значительно сократить время на подготовку/отправку документов и повысит производительность труда.

Начальник отдела железнодорожного транспорта Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Ольга Золоторева отметила: «В настоящее время создание современного рынка транспортных услуг, результативное взаимодействие всех его участников, в том числе и государственных структур – важнейшее условие эффективного развития операторского бизнеса. Мероприятие Первой Грузовой Компании – уникальная площадка, на которой формируются единые подходы по развитию железнодорожной отрасли региона. Только во взаимодействии и сотрудничестве с органами государственной власти, при соблюдении паритета интересов и достижения гармоничного развития экономики региона возможно решать все возникающие проблемы».

Первый заместитель начальника Восточно-Сибирского территориального центра фирменного транспортного обслуживания Игорь Балушкин поддержал тему круглого стола и отметил, что повышение эффективности вагонного парка сегодня крайне актуальная задача.

«ПГК – один из крупнейших партнеров Восточно-Сибирской железной дороги. Отличительной особенностью компании является диверсифцрованность, обширная база грузоотправителей и возможности по перевозке более 30 различных номенклатур грузов на полигоне дороги», – подчеркнул Игорь Балушкин.

Круглый стол Иркутского филиала ПГК состоялся 26 октября. В мероприятие приняли участие грузоотправители – партнеры компании в регионе, руководители дирекций Восточно-Сибирской железной дороги, а также представители исполнительных органов государственной власти Иркутской области.