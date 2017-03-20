21 марта журнал «ЛОГИСТИКА» принял участие VIII ежегодной конференции «Барьеры и точки роста для транспортной отрасли России» деловой газеты «Ведомости».
Группа компаний «Дело» – крупнейший частный транспортно-логистический холдинг Юга России и один из лидеров транспортной отрасли страны. Компании Группы предоставляют полный комплекс услуг по перевалке грузов в порту Новороссийск, организации железнодорожных и мультимодальных контейнерных перевозок, экспедированию, таможенному оформлению экспортно-импортных грузов по России и странам СНГ.
В январе-феврале 2017 года Московский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) впервые перевез в полувагонах более 35 тыс. химических и минеральных удобрений в адрес сельскохозяйственных предприятий Центрального региона, Поволжья и Юга России, а также на экспорт. Грузооборот в указанном сегменте составил 35 млн т-км. Доля филиала в общем объеме перевозок удобрений в полувагонах по Московской железной дороге (МЖД) достигла 7%.
«В этом году мы расширили номенклатуру перевозимых грузов на Московской магистрали, приступив к перевозкам в полувагонах минеральных и химических удобрений предприятия «Дорогобуж», расположенного в Смоленской области. Привлечь нового грузоотправителя позволил высокий уровень сервиса, качественное планирование перевозок и своевременная подача полувагонов под грузовые операции. В дальнейшем мы планируем увеличивать ежемесячные отправки нового груза», – прокомментировал директор Московского филиала ПГК Виктор Храпов.
Основную номенклатуру перевозок составили аммиачная селитра и нитроаммофоска, широко применяемые в частном и промышленном земледелии.
Грузы транспортировались в биг-бэгах со станции Азотная (Смоленская область) МЖД в местном сообщении, на станции Приволжской, Северо-Кавказской железных дорог, а также на экспорт в направлении рынков Грузии и Молдавии.