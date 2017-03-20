ПГК приступила к перевозкам минеральных и химических удобрений на МЖД

22 марта 2017 г.

В январе-феврале 2017 года Московский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) впервые перевез в полувагонах более 35 тыс. химических и минеральных удобрений в адрес сельскохозяйственных предприятий Центрального региона, Поволжья и Юга России, а также на экспорт. Грузооборот в указанном сегменте составил 35 млн т-км. Доля филиала в общем объеме перевозок удобрений в полувагонах по Московской железной дороге (МЖД) достигла 7%.

«В этом году мы расширили номенклатуру перевозимых грузов на Московской магистрали, приступив к перевозкам в полувагонах минеральных и химических удобрений предприятия «Дорогобуж», расположенного в Смоленской области. Привлечь нового грузоотправителя позволил высокий уровень сервиса, качественное планирование перевозок и своевременная подача полувагонов под грузовые операции. В дальнейшем мы планируем увеличивать ежемесячные отправки нового груза», – прокомментировал директор Московского филиала ПГК Виктор Храпов.

Основную номенклатуру перевозок составили аммиачная селитра и нитроаммофоска, широко применяемые в частном и промышленном земледелии.

Грузы транспортировались в биг-бэгах со станции Азотная (Смоленская область) МЖД в местном сообщении, на станции Приволжской, Северо-Кавказской железных дорог, а также на экспорт в направлении рынков Грузии и Молдавии.