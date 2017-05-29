ПГК развивает перевозки на универсальных платформах в Восточной Сибири и Забайкалье

10 июля 2017 г.

За 6 месяцев 2017 года Иркутский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез более 94 тыс. тонн грузов на платформах, на 29% превысив аналогичные показатели 2016 года. Вагонооборот в указанном сегменте увеличился в 1,5 раза и составил более 4,5 млн ваг/км.

«Мы нарастили импортный грузопоток за счет перевозок машин и оборудования из Китая. В этом направлении ПГК предлагает услугу транспортировки по принципу «от двери до двери», включающую координацию всего цикла перевозки с момента оформления документов до конечной доставки груза получателям», – прокомментировал директор филиала Валерий Яхимович.

Основную номенклатуру перевозок на платформах составили лесные и строительные грузы, машины и оборудование.

В частности, за январь-июнь 2017 года перевозки лесных грузов на платформах выросли по отношению к аналогичному показателю 2016 года на 3%, до 43 тыс. тонн, машин и оборудования – в 6 раз, до 21 тыс. тонн. Объем перевозок строительных грузов остался на уровне прошлого года – 22 тыс. тонн.

Экспортные перевозки в отчетный период увеличились на 8%, до 43 тыс. тонн, внутрироссийские – на 34%, до 42 тыс. тонн. Импорт вырос в 5 раз, до 9 тыс. тонн.

Грузы следовали со станций ВСЖД и ЗАБЖД в адрес грузополучателей Восточной Сибири, Забайкальского края, Дальнего Востока, стран СНГ и Китая.