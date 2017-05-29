Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
За 6 месяцев 2017 года Иркутский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез более 94 тыс. тонн грузов на платформах, на 29% превысив аналогичные показатели 2016 года. Вагонооборот в указанном сегменте увеличился в 1,5 раза и составил более 4,5 млн ваг/км.
«Мы нарастили импортный грузопоток за счет перевозок машин и оборудования из Китая. В этом направлении ПГК предлагает услугу транспортировки по принципу «от двери до двери», включающую координацию всего цикла перевозки с момента оформления документов до конечной доставки груза получателям», – прокомментировал директор филиала Валерий Яхимович.
Основную номенклатуру перевозок на платформах составили лесные и строительные грузы, машины и оборудование.
В частности, за январь-июнь 2017 года перевозки лесных грузов на платформах выросли по отношению к аналогичному показателю 2016 года на 3%, до 43 тыс. тонн, машин и оборудования – в 6 раз, до 21 тыс. тонн. Объем перевозок строительных грузов остался на уровне прошлого года – 22 тыс. тонн.
Экспортные перевозки в отчетный период увеличились на 8%, до 43 тыс. тонн, внутрироссийские – на 34%, до 42 тыс. тонн. Импорт вырос в 5 раз, до 9 тыс. тонн.
Грузы следовали со станций ВСЖД и ЗАБЖД в адрес грузополучателей Восточной Сибири, Забайкальского края, Дальнего Востока, стран СНГ и Китая.